Кривошеев: Союзное государство Беларуси и России становится ядром широкой евразийской интеграции

"Характерно, что союзное государство Беларуси и России становится ядром более широкой Евразийской интеграции. По сути мы как ближайшие союзники и партнеры согласовано, вместе проводим свою политику, проводим свои национальные союзные интересы в таких глобальных организациях, как, например, ШОС и БРИКС, - отметил Кривошеев. - А вот от ШОС и БРИКС и от нашего участия в этих организациях зависит без малого судьба человечества".