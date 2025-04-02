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Кривошеев: Союзное государство Беларуси и России становится ядром широкой евразийской интеграции

Союзное государство становится ядром более широкой евразийской интеграции. Таким мнением на "Первом информационном" поделился Андрей Кривошеев - председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости".

"Характерно, что союзное государство Беларуси и России становится ядром более широкой Евразийской интеграции. По сути мы как ближайшие союзники и партнеры согласовано, вместе проводим свою политику, проводим свои национальные союзные интересы в таких глобальных организациях, как, например, ШОС и БРИКС, - отметил Кривошеев. - А вот от ШОС и БРИКС и от нашего участия в этих организациях зависит без малого судьба человечества".

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