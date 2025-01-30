Гору в Новой Зеландии наделили правами человека

Гора Таранаки Мунга в Новой Зеландии получила права человека. Это третий природный объект страны, имеющий подобный статус. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на The Guardian.

"Вторая по высоте гора на Северном острове Новой Зеландии и окружающие ее вершины получили статус юридического лица, став третьим природным объектом страны, получившим те же права, обязанности и защиту, что и частные лица", - говорится в материале.

Гора Таранаки Мунга - один из самых симметричных вулканических конусов в мире. Он расположен на западном побережье Северного острова. Это самая посещаемая гора в стране, которая также является популярным местом у туристов.

Отмечается, что горный регион имеет важное культурное значение для маори Таранаки. Новый статус гарантирует, что к природному объекту будут относиться с уважением и защитой.