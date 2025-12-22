С 22 по 24 декабря на Земле возможны магнитные бури уровня G2

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cbc0cde-f139-47e9-9ece-d6885a4e8026/conversions/825e7e5f-841a-4837-a671-a6aa11a18801-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cbc0cde-f139-47e9-9ece-d6885a4e8026/conversions/825e7e5f-841a-4837-a671-a6aa11a18801-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cbc0cde-f139-47e9-9ece-d6885a4e8026/conversions/825e7e5f-841a-4837-a671-a6aa11a18801-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cbc0cde-f139-47e9-9ece-d6885a4e8026/conversions/825e7e5f-841a-4837-a671-a6aa11a18801-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Геомагнитная обстановка будет осложнена с 22 по 24 декабря из-за начала воздействия корональной дыры, на Земле возможны магнитные бури уровня G2, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Геомагнитная обстановка с понедельника по среду будет осложнена из-за начала воздействия на Землю крупной корональной дыры", - говорится в сообщении.

Корональная дыра имеет сложную форму, поэтому геомагнитный прогноз на ближайшие дни довольно неустойчив. "Возможны как умеренные возмущения, если к планете придут потоки плазмы из средней части дыры, где наблюдаются большие разрывы, так и продолжительные бури уровня около G2, если в плоскость планет опустится поток плазмы из расположенной выше области "сплошной черноты", - отмечается в сообщении