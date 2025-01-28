Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема украинских беженцев

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке приема заявок на въезд в страну от украинских беженцев по программе "Единение ради Украины" (United for Ukraine, U4U). Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте службы, сообщает ТАСС.

"В связи с исполнительным указом (президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС) от 20 января 2025 года "Защита наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A (заявка на участие в программе - прим. ТАСС), онлайн-запросов на поддержку и деклараций по финансовой поддержке", - говорится в уведомлении.

Служба указывает, что прием заявок остановлен до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка условий программы U4U и процессов подачи документов. 24 января о ее приостановке со ссылкой на источники сообщала газета The New York Times. Издание указывало, что за время действия U4U при президенте Джо Байдене программой воспользовалось более 150 тыс. граждан Украины, прибывших в США.

U4U предоставляет возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам прибыть в США в качестве беженцев и легально находиться в стране в течение двух лет. Для участия в ней необходим спонсор на территории США, который соглашается оказывать финансовую поддержку беженцам во время их пребывания в стране. Въезжать в США по программе могут не только украинцы, но и граждане других государств, приходящиеся супругами или детьми гражданину Украины. Граждане Украины, которые уже находятся на территории США, не могут участвовать в программе. Участники программы имеют право на трудоустройство, а после истечения максимального двухлетнего срока пребывания они могут продлить свое пребывание в США по другим основаниям.

Ранее представители администрации Дональда Трампа заявляли, что многие из программ для беженцев изначально не соответствовали американскому законодательству. После вступления в должность Трамп подписал указ, требующий прекращения программ, которые, по его мнению, не соответствуют новой миграционной политике США.