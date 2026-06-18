18 июня пройдет прослушивание на "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+" в Пинске

"Вот просто соберитесь и приходите. Сделайте уже это, наконец, потому что это действительно возможность осуществить свою мечту, поделиться с людьми своими эмоциями, рассказать им через музыку то, что для вас так важно, то, что вы несете по своей судьбе, через всю свою жизнь. Кого-то чему-то можем научить, с кем-то поделиться. Ничего не бойтесь, у нас абсолютно все по-честному. Мы самые добрые жюри на свете".