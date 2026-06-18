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18 июня пройдет прослушивание на "Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+" в Пинске
"Фактор. BY" и "Фактор. BY 60+" уже в Пинске. 18 июня прослушивания в новые сезоны талант-шоу пройдут в столице белорусского Полесья.
Фокус-группа уже оценила таланты Бреста. Большинство из услышанных - без музыкального образования и сценического опыта, но с песнями от всей души и историями, достойными документального кино.
Комплектовщица, военный врач, кондитер, инженер, медсестра поговорили с глазу на глаз с именитыми артистами и заявили о себе. Теперь есть шанс и для жителей Пинска.
Александра Гайдук, наставница талант-шоу "Фактор. BY 60+":
"Вот просто соберитесь и приходите. Сделайте уже это, наконец, потому что это действительно возможность осуществить свою мечту, поделиться с людьми своими эмоциями, рассказать им через музыку то, что для вас так важно, то, что вы несете по своей судьбе, через всю свою жизнь. Кого-то чему-то можем научить, с кем-то поделиться. Ничего не бойтесь, у нас абсолютно все по-честному. Мы самые добрые жюри на свете".
Ровно в полдень откроется регистрация на прослушивание. Анкету можно заполнить онлайн на сайте news.by, либо придя до 18:00 в караоке-клуб "Сальери" в Пинске по улице Брестская, 72 Б.