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22 июня во Дворце культуры МТЗ определили лучший творческий коллектив конкурса "Я, мы - помним!"
В День памяти на сцене Дворца культуры Минского тракторного завода прозвучала коллекция военных мелодий. Здесь определили лучший творческий коллектив конкурса песен военных лет "Я, мы - помним!".
Первичные организации Белорусского союза женщин промышленных предприятий Беларуси исполнили музыкальные композиции Великой Отечественной войны, восстановили в театральных постановках моменты того времени.
Среди участников - руководители и рабочие производств и все те, кто не забывает о героических подвигах солдат, которые защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
"Это наш святой долг, и мы этот святой долг будем передавать будущим поколениям. Будем помнить мы, наше поколение, - будет мирное небо у нас в Республике Беларусь. Это мероприятие показывает тот символ единства, которое переживает такие трагические даты".
В 2026 году мероприятие отметило свой небольшой юбилей: на протяжении 5 лет в рамках этого проекта звучат песни войны.