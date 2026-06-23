22 июня во Дворце культуры МТЗ определили лучший творческий коллектив конкурса "Я, мы - помним!"

В День памяти на сцене Дворца культуры Минского тракторного завода прозвучала коллекция военных мелодий. Здесь определили лучший творческий коллектив конкурса песен военных лет "Я, мы - помним!".

Первичные организации Белорусского союза женщин промышленных предприятий Беларуси исполнили музыкальные композиции Великой Отечественной войны, восстановили в театральных постановках моменты того времени.

Среди участников - руководители и рабочие производств и все те, кто не забывает о героических подвигах солдат, которые защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Это наш святой долг, и мы этот святой долг будем передавать будущим поколениям. Будем помнить мы, наше поколение, - будет мирное небо у нас в Республике Беларусь. Это мероприятие показывает тот символ единства, которое переживает такие трагические даты".

Андрей Кузнецов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85ea3341-2460-414f-9dc9-6563a97b979c/conversions/8e56f233-bfbf-4a56-af14-2ce414ab889c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85ea3341-2460-414f-9dc9-6563a97b979c/conversions/8e56f233-bfbf-4a56-af14-2ce414ab889c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85ea3341-2460-414f-9dc9-6563a97b979c/conversions/8e56f233-bfbf-4a56-af14-2ce414ab889c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85ea3341-2460-414f-9dc9-6563a97b979c/conversions/8e56f233-bfbf-4a56-af14-2ce414ab889c-xl-___webp_1920.webp 1920w