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23-24 июня в Гродно состоятся прослушивания в проект "Фактор. BY"
Время для Гродно заявить о себе во весь голос! 23-24 июня там гостят "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+". Команда талант-шоу проведет прослушивание в новые сезоны.
Год назад зрители услышали 80 историй. Побороть страхи и спеть в удовольствие могут участники старше 16 лет. Раздастся ли за два дня "эхо" победы со сцены одноименного караоке-бара - услышит фокус-группа.
Смелым предстоит встреча с представительницей Беларуси на "Интервидении" Настей Кравченко, наставницей талант-шоу "Фактор.BY 60+" Александрой Гайдук и суперфиналистом 1-го сезона "Х-Фактор. Беларусь" Никитой Белько.
"Новых лиц тоже много: кто-то с неуверенностью боролся долгое время, у кого-то планы менялись, поэтому не доходил до кастинга. Мы ездим по городам Беларуси, чтобы было людям удобнее, комфортнее приходить на предкастинги, показывать свой талант, делиться своей харизмой и энергией в тех городах, в которых они родились или проживают", - отметила представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", наставник талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Настя Кравченко.
"Мы, как правило, слушаем две композиции. Хочется услышать что-то контрастное, то есть, допустим, лирику и что-то энергичное, веселое, чтобы посмотреть, как человек работает в разном репертуаре. Наше шоу как раз про то, что артист меняется, артист разный, конечно, этого хочется. Что для меня важно? Для меня в первую очередь важна энергетика человека, который идет. Человек может даже просто стоять, но у него в глазах есть вот этот запал, это всегда чувствуется", - поделился суперфиналист талант-шоу "X-фактор. Беларусь" Никита Белько.
Место рождения звезд - улица Мостовая, 31. Регистрация начнется в полдень. Заполнить анкету можно из дома на сайте news.by или же придя на кастинг. Фокус-группа будет слушать каждого желающего до 18:00.