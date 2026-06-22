23-24 июня в Гродно состоятся прослушивания в проект "Фактор. BY"

Время для Гродно заявить о себе во весь голос! 23-24 июня там гостят "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+". Команда талант-шоу проведет прослушивание в новые сезоны.

Год назад зрители услышали 80 историй. Побороть страхи и спеть в удовольствие могут участники старше 16 лет. Раздастся ли за два дня "эхо" победы со сцены одноименного караоке-бара - услышит фокус-группа.

Смелым предстоит встреча с представительницей Беларуси на "Интервидении" Настей Кравченко, наставницей талант-шоу "Фактор.BY 60+" Александрой Гайдук и суперфиналистом 1-го сезона "Х-Фактор. Беларусь" Никитой Белько.

"Новых лиц тоже много: кто-то с неуверенностью боролся долгое время, у кого-то планы менялись, поэтому не доходил до кастинга. Мы ездим по городам Беларуси, чтобы было людям удобнее, комфортнее приходить на предкастинги, показывать свой талант, делиться своей харизмой и энергией в тех городах, в которых они родились или проживают", - отметила представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", наставник талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Настя Кравченко.

Настя Кравченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/621ef777-bc80-47df-a197-360e9ea2d194/conversions/a33a36bc-402f-49c3-852b-3c20c99488ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/621ef777-bc80-47df-a197-360e9ea2d194/conversions/a33a36bc-402f-49c3-852b-3c20c99488ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/621ef777-bc80-47df-a197-360e9ea2d194/conversions/a33a36bc-402f-49c3-852b-3c20c99488ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/621ef777-bc80-47df-a197-360e9ea2d194/conversions/a33a36bc-402f-49c3-852b-3c20c99488ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы, как правило, слушаем две композиции. Хочется услышать что-то контрастное, то есть, допустим, лирику и что-то энергичное, веселое, чтобы посмотреть, как человек работает в разном репертуаре. Наше шоу как раз про то, что артист меняется, артист разный, конечно, этого хочется. Что для меня важно? Для меня в первую очередь важна энергетика человека, который идет. Человек может даже просто стоять, но у него в глазах есть вот этот запал, это всегда чувствуется", - поделился суперфиналист талант-шоу "X-фактор. Беларусь" Никита Белько.

Никита Белько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc9f91c-d08e-41e8-b8e7-97e206709aa2/conversions/8a1486ef-44bf-4589-8f9c-e9d37a4d9438-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc9f91c-d08e-41e8-b8e7-97e206709aa2/conversions/8a1486ef-44bf-4589-8f9c-e9d37a4d9438-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc9f91c-d08e-41e8-b8e7-97e206709aa2/conversions/8a1486ef-44bf-4589-8f9c-e9d37a4d9438-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc9f91c-d08e-41e8-b8e7-97e206709aa2/conversions/8a1486ef-44bf-4589-8f9c-e9d37a4d9438-xl-___webp_1920.webp 1920w