3.77 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
30 июня пройдет финальный день кастинга "Фактор.by" в Минске
Автор:Редакция news.by
Подходит к финалу смотр талантов вокального шоу "Фактор.by". 30 июня в Минске пройдет заключительный день отборочного этапа.
Столица принимала конкурсантов на протяжении недели. Попробовать покорить вокальные высоты пришло несколько сотен человек: токари, бухгалтеры, лесники, менеджеры, радиофизики, повара - люди разных профессий и возрастов.
Отборочные этапы прошли в 8 городах Беларуси, включая столицу. Далее самых талантливых участников ждет встреча со звездными наставниками и борьба за место в командах.
К слову, в 2025 году "Фактор.by"отметит первый юбилей. Чем, а главное, кем будет покорять 5-й сезон самого рейтингового музыкального шоу страны - увидим в финале.