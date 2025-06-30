30 июня пройдет финальный день кастинга "Фактор.by" в Минске

Подходит к финалу смотр талантов вокального шоу "Фактор.by". 30 июня в Минске пройдет заключительный день отборочного этапа.

Столица принимала конкурсантов на протяжении недели. Попробовать покорить вокальные высоты пришло несколько сотен человек: токари, бухгалтеры, лесники, менеджеры, радиофизики, повара - люди разных профессий и возрастов.

Отборочные этапы прошли в 8 городах Беларуси, включая столицу. Далее самых талантливых участников ждет встреча со звездными наставниками и борьба за место в командах.