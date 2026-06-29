Как решали земельные конфликты, развернувшиеся в Гродненской и Минской областях

Земельные конфликты, которые развернулись в Гродненской и Минской областях, разобрали в очередной серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".

В деревне Коробчицы женщины использовали земли под личные огороды, но в какой-то момент их попросили освободить сотки, а участки продали на аукционе. Почему земля, которую обрабатывали годами, вдруг отошла частному лицу? И что на это ответила местная власть?

В еще одной истории в Минске, где сараи, в которых, по словам жителей, они хранили все свое имущество, снесли. Зачем? Чем аргументируют и что предлагают вместо?