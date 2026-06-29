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Как решали земельные конфликты, развернувшиеся в Гродненской и Минской областях
Автор:Редакция news.by
Земельные конфликты, которые развернулись в Гродненской и Минской областях, разобрали в очередной серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".
В деревне Коробчицы женщины использовали земли под личные огороды, но в какой-то момент их попросили освободить сотки, а участки продали на аукционе. Почему земля, которую обрабатывали годами, вдруг отошла частному лицу? И что на это ответила местная власть?
В еще одной истории в Минске, где сараи, в которых, по словам жителей, они хранили все свое имущество, снесли. Зачем? Чем аргументируют и что предлагают вместо?
Как гродненцы, так и минчане обратились к Президенту Беларуси с просьбой помочь в этих ситуациях разобраться. Все детали смотрите 29 июня после "Панорамы" на "Беларусь 1".