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В Венесуэле спасатели продолжают находить выживших даже спустя 96 ч после землетрясения
Автор:Редакция news.by
В Венесуэле продолжаются работы по разбору завалов после мощного землетрясения. И хотя у спасателей принято считать, что по истечении 4 суток с момента бедствия шансы на спасение людей близки к нулю, случаются чудеса. Спустя 96 ч из-под завалов все еще удается вызволять выживших.
Особенно пострадал от землетрясения Ла-Гуайра. Здесь стихия практически полностью обратила в руины центральные кварталы города. В Венесуэле работают 29 июня 2 тыс. спасателей, прибывших сюда из десятков стран планеты. 140 служебных собак заняты поиском людей под завалами.
В настоящий момент официально признана гибель почти 1,5 тыс. венесуэльцев. Однако число пропавших без вести остается гораздо большим: до сих пор неизвестна судьба десятков тысяч человек.