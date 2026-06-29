В Венесуэле спасатели продолжают находить выживших даже спустя 96 ч после землетрясения

В Венесуэле продолжаются работы по разбору завалов после мощного землетрясения. И хотя у спасателей принято считать, что по истечении 4 суток с момента бедствия шансы на спасение людей близки к нулю, случаются чудеса. Спустя 96 ч из-под завалов все еще удается вызволять выживших.

Особенно пострадал от землетрясения Ла-Гуайра. Здесь стихия практически полностью обратила в руины центральные кварталы города. В Венесуэле работают 29 июня 2 тыс. спасателей, прибывших сюда из десятков стран планеты. 140 служебных собак заняты поиском людей под завалами.