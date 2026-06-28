В Островецком районе при лобовом столкновении в ДТП погибли 2 подростка

28 июня днем в Островецком районе произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель Audi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 43-летнего водителя.

Погибли двое подростков 15 и 17 лет, пятеро пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. СК возбудил уголовное дело. Причины происшествия выясняются.

Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Необдуманные поступки за рулем, лихачество и невнимательность водителей в условиях жаркой погоды увеличивают вероятность совершения ДТП и усиливают тяжесть их последствий. В этой связи ГАИ ужесточает контроль на дорогах в местах массового отдыха граждан и вблизи водоемов. Под пристальным вниманием находятся молодые водители, чаще других допускающие грубые нарушения правил дорожного движения".