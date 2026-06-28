3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
В Островецком районе при лобовом столкновении в ДТП погибли 2 подростка
28 июня днем в Островецком районе произошло смертельное ДТП. 20-летний водитель Audi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet под управлением 43-летнего водителя.
Погибли двое подростков 15 и 17 лет, пятеро пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. СК возбудил уголовное дело. Причины происшествия выясняются.
Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Необдуманные поступки за рулем, лихачество и невнимательность водителей в условиях жаркой погоды увеличивают вероятность совершения ДТП и усиливают тяжесть их последствий. В этой связи ГАИ ужесточает контроль на дорогах в местах массового отдыха граждан и вблизи водоемов. Под пристальным вниманием находятся молодые водители, чаще других допускающие грубые нарушения правил дорожного движения".
Он также привел показательный пример - недавнее задержание организаторов дрифт-мероприятия в Узденском районе. "Неправомерным действиям дается принципиальная оценка, а меры воздействия применяются самые жесткие, вплоть до лишения права управления и изъятия транспортных средств", - обозначил Виктор Ротченков.