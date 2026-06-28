Большая командировка Президента Беларуси началась с КНР

Большая командировка Президента Беларуси Александра Лукашенко в Юго-Восточную Азию 29 июня началась с Китая. Глава государства прибыл в Пекин ночью. Затем прошла рабочая встреча лидеров обеих стран.

Беларусь и КНР связывают десятилетия крепкой дружбы. Страны вышли на самый высокий уровень сотрудничества - нас связывает всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. И Минск, и Пекин настроены укреплять его новыми проектами.

Китай стал первой страной в маршруте большого зарубежного визита Александра Лукашенко в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики.