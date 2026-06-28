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Самый древний дуб, местные музыканты, ферма - чем привлекает агрогородок Оношки местных и туристов
Агропромышленный, спортивный и туристический. Несвижский район Минской области всегда на виду: высокие урожаи, вкусная мясо-молочная продукция, Радзивилловский дворец. К слову, о старине. Мы заглянем в местечко с более чем 200-летней историей.
Добро пожаловать в Оношки - уютный агрогородок, который прославился своими музыкантами и самым древним дубом в Беларуси. О своей малой родине рассказала бухгалтер Ирина Томашевич.
"Я родилась и выросла в деревне Гусаки Козловского сельского совета. Здесь прошло мое детство. Я окончила Козловскую среднюю школу. После учебы вернулась в свое хозяйство, здесь и осталась. Здесь работали мои деды и прадеды, здесь работали мои родители. Я 45 лет работаю здесь бухгалтером. Муж мой 45 лет работает водителем. У нас есть двое детей", - поделилась бухгалтер ОАО "Новая жизнь" Ирина Томашевич.
"Новая жизнь" в агрогородке Оношки является одним из лучших хозяйств Несвижского района. На ферме Жанковичи поголовье составляет более тысячи голов. В день удой молока около 27 литров от коровы.
"Я очень горжусь нашей Оношковской музыкальной школой. Она открылась в 1986 году, сюда спешили дети, чтобы научиться играть. Наши парни в свое время получили стипендию Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Оношковские музыканты славятся не только в Беларуси, но и за ее пределами", - рассказала Ирина Томашевич.
Также в Оношках находится знаменитый исторический памятник - дуб Якуб. Это самое большое дерево в Беларуси, обхват которого составляет 810 см, высота - около 24 м, а возраст - 230-250 лет.
"Ходит легенда, что когда-то здесь жил человек, у которого долго не было детей. Он молил Бога, чтобы случилось чудо, и оно случилось. На свет появился мальчик, которого назвали Якубом. Мужчина посадил дубок, который превратился в могучего великана. Дуб Якуб - это место, куда стремятся попасть туристы. И хочется верить, что он будет жить еще много столетий", - отметила Ирина Томашевич.