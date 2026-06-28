Агропромышленный, спортивный и туристический. Несвижский район Минской области всегда на виду: высокие урожаи, вкусная мясо-молочная продукция, Радзивилловский дворец. К слову, о старине. Мы заглянем в местечко с более чем 200-летней историей.

Добро пожаловать в Оношки - уютный агрогородок, который прославился своими музыкантами и самым древним дубом в Беларуси. О своей малой родине рассказала бухгалтер Ирина Томашевич.

"Я родилась и выросла в деревне Гусаки Козловского сельского совета. Здесь прошло мое детство. Я окончила Козловскую среднюю школу. После учебы вернулась в свое хозяйство, здесь и осталась. Здесь работали мои деды и прадеды, здесь работали мои родители. Я 45 лет работаю здесь бухгалтером. Муж мой 45 лет работает водителем. У нас есть двое детей", - поделилась бухгалтер ОАО "Новая жизнь" Ирина Томашевич.

Самый древний дуб, местные музыканты, ферма - чем привлекает агрогородок Оношки местных и туристов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6422ca64-949e-4402-aacf-1fb11ab26703/conversions/9794870a-b046-40f7-a3ff-0f9fc2ec2666-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6422ca64-949e-4402-aacf-1fb11ab26703/conversions/9794870a-b046-40f7-a3ff-0f9fc2ec2666-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6422ca64-949e-4402-aacf-1fb11ab26703/conversions/9794870a-b046-40f7-a3ff-0f9fc2ec2666-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6422ca64-949e-4402-aacf-1fb11ab26703/conversions/9794870a-b046-40f7-a3ff-0f9fc2ec2666-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Новая жизнь" в агрогородке Оношки является одним из лучших хозяйств Несвижского района. На ферме Жанковичи поголовье составляет более тысячи голов. В день удой молока около 27 литров от коровы.

"Я очень горжусь нашей Оношковской музыкальной школой. Она открылась в 1986 году, сюда спешили дети, чтобы научиться играть. Наши парни в свое время получили стипендию Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. Оношковские музыканты славятся не только в Беларуси, но и за ее пределами", - рассказала Ирина Томашевич.

Также в Оношках находится знаменитый исторический памятник - дуб Якуб. Это самое большое дерево в Беларуси, обхват которого составляет 810 см, высота - около 24 м, а возраст - 230-250 лет.

Самый древний дуб, местные музыканты, ферма - чем привлекает агрогородок Оношки местных и туристов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a2dd5d5-64a3-4d1d-937a-e830e30a471f/conversions/68b2b179-0b8b-4241-bb9b-c8ee53522f58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a2dd5d5-64a3-4d1d-937a-e830e30a471f/conversions/68b2b179-0b8b-4241-bb9b-c8ee53522f58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a2dd5d5-64a3-4d1d-937a-e830e30a471f/conversions/68b2b179-0b8b-4241-bb9b-c8ee53522f58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a2dd5d5-64a3-4d1d-937a-e830e30a471f/conversions/68b2b179-0b8b-4241-bb9b-c8ee53522f58-xl-___webp_1920.webp 1920w