"Рынки все разные": Юрий Чеботарь рассказал, как Беларусь осваивает дальнюю дугу

"Беларусь с открытой экономикой. Товарооборот составляет больше ВВП всегда на 10-20 %, что формирует экспортную повестку. Обозначив приоритеты по освоению дальней дуги, восстановлению рынков СНГ, Беларусь видит поступательные результаты, в том числе уже и в 2026 году", - рассказал гость интервью.

"Сложность работы на этих рынках заключается в том, что они все разные. На Ближнем Востоке продукты всегда должны быть халяльные, под это надо подстраивать режим работы предприятий, требования, сертификацию, проверку. Работа в Африканском регионе совершенно другая, поэтому ключевое для правительства и экономического блока является создать институциональные условия для поддержки экспорта. Сегодня ведется работа по ряду таких направлений, как поддержка логистической деятельности и смена принципа "чем дальше продаешь - тем больше поддержка". Сегодня работаем над тем, чтобы довозить грузы сборными партиями и экономить на логистике", - рассказал Юрий Чеботарь.