В Европе в аномальную жару отключают кондиционеры

В Европе продолжают фиксировать рекордно высокие температуры: во Франции столбик термометра поднимался до 43 градусов, в Испании - до 45. Теперь температурные рекорды устанавливает погода в Германии. От жары там плавятся светофоры.

Аномальный плюс вызвал рост смертности. Во Франции погибла как минимум 1 тыс. человек. Тем не менее, власти страны, а также Великобритании, Бельгии именно теперь взялись бороться с кондиционерами. В Лондоне их просто демонтируют, во Франции запретили включать в общественном транспорте.

Возглавила это движение Еврокомиссия: в штаб-квартире европейского правительства тоже отключили кондиционеры. Правда, как выяснилось, лишь на нижних этажах, где работают рядовые клерки. На этаже, где работают еврокомиссары, по-прежнему прохладно.

В Колорадо в огне погибли 3 человека

Нестерпимый зной царит и в южных регионах Соединенных Штатов. Лесные пожары охватили Флориду, Калифорнию, Оклахому и другие штаты страны. В Колорадо трое пожарных погибли, двое пострадали при тушении лесного пожара.