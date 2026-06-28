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США и Иран вновь договорились о прекращении огня
28 июня перемирие на Ближнем Востоке оказалось фактически сорванным. Иран и Соединенные Штаты обменялись интенсивными ударами. Американцы сообщают, что ими были поражены персидские склады боеприпасов и беспилотников, размещенные на берегах Ормузского пролива. Сейчас США и Иран вновь договорились о прекращении огня.
Одновременно Израиль атаковал цели в секторе Газа и Ливане. Оттуда сообщают о значительных жертвах и разрушениях.
Уже 30 июня представители Ирана и США встретятся, чтобы продолжить переговоры. Однако Вашингтон, впрочем, не исключает и возобновления полномасштабной войны. Пентагон проводит невероятного размаха логистическую операцию, перебрасывая в регион все новое оружие и военную технику.
Судоходство в Ормузском проливе, тем временем, то возобновляется, то останавливается. Подобная аритмия вполне может привести к росту стоимости нефти, когда откроются главные биржи планеты.
Фото: РИА Новости