28 июня перемирие на Ближнем Востоке оказалось фактически сорванным. Иран и Соединенные Штаты обменялись интенсивными ударами. Американцы сообщают, что ими были поражены персидские склады боеприпасов и беспилотников, размещенные на берегах Ормузского пролива. Сейчас США и Иран вновь договорились о прекращении огня.

Одновременно Израиль атаковал цели в секторе Газа и Ливане. Оттуда сообщают о значительных жертвах и разрушениях.

Уже 30 июня представители Ирана и США встретятся, чтобы продолжить переговоры. Однако Вашингтон, впрочем, не исключает и возобновления полномасштабной войны. Пентагон проводит невероятного размаха логистическую операцию, перебрасывая в регион все новое оружие и военную технику.

Судоходство в Ормузском проливе, тем временем, то возобновляется, то останавливается. Подобная аритмия вполне может привести к росту стоимости нефти, когда откроются главные биржи планеты.