Двоих детей, пострадавших под Брянском, 29 июня планируют выписать

Двух пострадавших в Брянской области детей планируют выписать 29 июня, сообщает Минздрав. Состояние ребят, проходивших лечение в РНПЦ детской хирургии, удовлетворительное, они будут направлены домой в Гомельскую область.

По словам директора, пациентам была оказана вся необходимая высокотехнологичная медпомощь. С согласия родителей в дальнейшем детям будет предложен полный курс медицинской реабилитации.

Один ребенок в РНПЦ детской хирургии и еще двое, переведенные в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, продолжают лечение. Хирургические операции прошли успешно, медики продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь в полном объеме.