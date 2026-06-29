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Двоих детей, пострадавших под Брянском, 29 июня планируют выписать
Двух пострадавших в Брянской области детей планируют выписать 29 июня, сообщает Минздрав. Состояние ребят, проходивших лечение в РНПЦ детской хирургии, удовлетворительное, они будут направлены домой в Гомельскую область.
По словам директора, пациентам была оказана вся необходимая высокотехнологичная медпомощь. С согласия родителей в дальнейшем детям будет предложен полный курс медицинской реабилитации.
Один ребенок в РНПЦ детской хирургии и еще двое, переведенные в 6-ю городскую клиническую больницу Минска, продолжают лечение. Хирургические операции прошли успешно, медики продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь в полном объеме.
Что касается взрослого пострадавшего, его состояние оценивается как стабильное, пациент уверенно идет на поправку.