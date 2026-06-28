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В Беларуси на 29 июня объявлен красный уровень опасности из-за жары
Автор:Редакция news.by
В Беларуси на 29 июня объявлен красный уровень опасности - воздух прогреется до плюс 38 градусов, а местами и до 39. Виной всему антициклон, который принес аномальную жару.
Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При них порывы ветра будут достигать 14 м/с. Спасатели рекомендуют меньше находиться на солнце, носить головные уборы, пить больше воды и отказаться от алкоголя.