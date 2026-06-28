Пожар на улице Ленина в Минске локализован - пострадавших нет

Спасатели продолжают работать на месте пожара в Минске. Ночью по ул. Ленина, где произошло ЧП, работал городской штаб по чрезвычайным ситуациям. Его возглавил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Площадь возгорания составила ориентировочно 400 кв. м. Горело чердачное помещение. Работники МЧС спасли одного человека, 5 эвакуировали. В здании, построенном в 1947-1954 годах, расположены не только квартиры, но и коммерческие помещения, которые также пострадали от огня.

Тушение пожара осложняла жара и высокая горючая загрузка в горящем помещении. Личный состав МЧС работал с высотной техникой. Минчане помогали спасателям, доставляя им энергетики и питьевую воду.

Сергей Новик, руководитель тушения пожара:

"Работают 27 единиц специальной пожарной техники, более 120 человек личного состава. Привлекалась беспилотная летательная авиация для оценки обстановки сверху. При помощи тепловизоров мы оцениваем обстановку внутри. Пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На пожаре никто не пострадал".

На месте происшествия постоянно находились медицинские работники. Белорусский Красный Крест развернул палатку для помощи.