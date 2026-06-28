Зачем Мадьяру возрождать Вышеградскую четверку и расширять ее

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Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр объявил о возрождении Вышеградской группы, которая была заморожена при его предшественнике Викторе Орбане. Более того, он предложил расширить ее до Вышеградской восьмерки, включив Австрию, Германию, Хорватию, Словению и Румынию. Эксперты называют это попыткой создать противовес Брюсселю и вернуть Центральной Европе голос, утраченный в условиях унификации ЕС. Подробности смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

Вышеградская группа была создана в 1991 году Польшей, Венгрией и Чехословакией. После распада Чехословакии в 1993 году она превратилась в "четверку". Изначально страны объединяла мечта совместно двигаться на Запад - в НАТО и Европейский союз.

В 2004 году все четыре страны выполнили эту задачу, вступив в ЕС. После этого Вышеградская группа долгое время существовала скорее как дань традиции, но теперь, по словам Мадьяра, она снова становится реальным проектом. Только цель иная - не движение на Запад, а отстаивание своих интересов перед Брюсселем.

При Орбане Вышеградская группа была фактически заморожена. Его обвиняли в пророссийских позициях, блокировке помощи Украине и отказе следовать общеевропейской линии. Брюссель рассчитывал, что новый премьер Мадьяр будет куда лояльнее и покладистее.

Однако, как иронично замечают эксперты, в Брюсселе "проглядели волка в овечьей шкуре". Вместо послушного мальчика ЕС получил политика, который не только разблокировал замороженные при Орбане европейские деньги для Венгрии, но и предлагает создать новую коалицию для борьбы за интересы Центральной Европы - уже в составе восьми стран.

Расширение до восьми стран делает проект особенно интересным. Если к Вышеградской группе присоединятся Австрия, Германия, Хорватия, Словения и Румыния, то, по сути, возникнет нечто, напоминающее обновленную Австро-Венгрию.

Сам Мадьяр заявил: "Сегодня сердце Европы бьется в Центральной Европе". Этот тезис прямо противоречит брюссельской логике, согласно которой все ключевые решения должны приниматься в Брюсселе. Очевидно, что новая Вышеградская группа видит себя не периферией, а центром принятия решений на континенте.

Действия по восстановлению Вышеградской группы и по ее расширению носят две ключевые цели:

1. Восстановление отношений внутри Вышеградской группы. При Орбане четверка была расколота. Мадьяр пытается восстановить связи с Польшей, Чехией и Словакией. У него есть для этого козырь: в отличие от Орбана, он не воспринимается как "пророссийский изгой".

2. Создание противовеса Брюсселю. Сегодня любые дотации от ЕС идут с "идеологическим хвостом" - страны обязаны проводить реформы, соответствующие повестке Брюсселя. Новая Вышеградская группа позволит странам Центральной Европы совместно отстаивать свои позиции и договариваться с Евросоюзом с позиции силы.