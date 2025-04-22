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96 библиотек Беларуси приняли участие в масштабной акции "Библионочь"
В Беларуси прошла "Библионочь". Библиотеки расширили формат своей работы и представили необычные культурные программы.
81 город, 96 библиотек и множество тематических площадок. В стране прошла самая масштабная культурно-просветительская акция для ценителей печатного слова. В поддержку чтения "Библионочь" собрала все регионы страны.
Для жителей столицы свою программу подготовила и Национальная библиотека Беларуси. Несмотря на то что на улице уже давно стемнело, двери центральной библиотеки страны были открыты.
Книжная акция пестрит разнообразием тем: медицина, наука, здоровье, космос. Всего в библиотеке работают более 20 тематических площадок. Особое внимание книголюбов приковано к тематике 80-летия Великой Победы. В этом году Национальная библиотека выступила с темой "Победа. Память. Мир". Прочувствовать героическую атмосферу военных лет можно буквально через страницы печатных свидетелей.
Старт ежегодному проекту дали сразу 96 библиотек по всей стране, 7 из которых находятся в Минске. Все области Беларуси едины не только территориально, но и духовно. Такой библиотечный марафон подтверждает, что печатное слово сегодня живет в сердце каждого белоруса.