96 библиотек Беларуси приняли участие в масштабной акции "Библионочь"

В Беларуси прошла "Библионочь". Библиотеки расширили формат своей работы и представили необычные культурные программы.

81 город, 96 библиотек и множество тематических площадок. В стране прошла самая масштабная культурно-просветительская акция для ценителей печатного слова. В поддержку чтения "Библионочь" собрала все регионы страны.

Для жителей столицы свою программу подготовила и Национальная библиотека Беларуси. Несмотря на то что на улице уже давно стемнело, двери центральной библиотеки страны были открыты.

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Книжная акция пестрит разнообразием тем: медицина, наука, здоровье, космос. Всего в библиотеке работают более 20 тематических площадок. Особое внимание книголюбов приковано к тематике 80-летия Великой Победы. В этом году Национальная библиотека выступила с темой "Победа. Память. Мир". Прочувствовать героическую атмосферу военных лет можно буквально через страницы печатных свидетелей.