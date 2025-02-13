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Авангард, постмодернизм, абстракция и реализм - выставка "Современная живопись Узбекистана" в Минске

Авангард, постмодернизм, абстракция и реализм - различные художественные формы представлены во Дворце искусства в Минске на выставке "Современная живопись Узбекистана".

Масштабный проект проходит в рамках сотрудничества союзов художников Беларуси и Узбекистана. Его цель - знакомство белорусской публики с богатым и самобытным искусством современных узбекских мастеров. На выставке представлены 42 работы от 22 узбекских художников разных поколений.

"Это первый проект, подобранный специально для Беларуси", - отметил его куратор скульптор и дизайнер Максим Петруль.

В Минске экспозиция будет работать до 23 февраля. Сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном находит отражение и в ежегодных Днях культуры, которые проходят в обеих странах. В конце года белорусские мастера представят свои произведения на художественной выставке в Узбекистане.