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"Беларусь 24" участвует в Международном телекинофоруме "Новая реальность"
Делегация телеканала "Беларусь 24" принимает участие в Международном телекинофоруме "Новая реальность". Программой масштабной медиавстречи запланировано проведение мастер-классов, конкурсных просмотров, диалоговых площадок.
Авторский проект "Белорусы" телеканала "Беларусь 24" вписан в шорт-лист творческого конкурса документальных фильмов и телепередач в специальной номинации "Взгляд из ближнего зарубежья".
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:
"Я очень рад, что наши белорусские собратья присоединились к фестивалю. Давно пора было это сделать, потому что у нас очень теплые, дружественные, братские отношения с Союзом журналистов Беларуси. Надеюсь, что теперь каждый год наши белорусские коллеги будут участвовать в фестивале со своими очень талантливыми фильмами и телепрограммами".
В разные годы на форум приезжали журналисты из Республики Сербия, Черногории, Турции, Узбекистана и Кыргызстана. На медиасобытии в этом году собрались более 80 журналистов. Это представители из 36 регионов Российской Федерации. Белорусы в масштабном медиафоруме принимают участие впервые.