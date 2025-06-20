"Беларусь 24" участвует в Международном телекинофоруме "Новая реальность"

"Я очень рад, что наши белорусские собратья присоединились к фестивалю. Давно пора было это сделать, потому что у нас очень теплые, дружественные, братские отношения с Союзом журналистов Беларуси. Надеюсь, что теперь каждый год наши белорусские коллеги будут участвовать в фестивале со своими очень талантливыми фильмами и телепрограммами".