Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Беларусь вспоминает легенду балета Людмилу Бржозовскую

80 лет легенде балета! 4 июня Беларусь вспоминает народную артистку Людмилу Бржозовскую.

Дочь известного художника, выпускница Минского хореографического училища, она пришла в Большой театр в 60-х и блистала на его сцене до конца 80-х. Она работала с лучшими балетмейстерами Советского Союза. Выступала в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и московском Большом. На ее фактуру и природную изысканность ставил свои балетные хиты народный артист СССР Валентин Елизарьев.

Балеты "Сотворение мира" и "Кармен" сделали Бржозовскую самой яркой звездой тех лет. В дуэте с Юрием Трояном они объездили полмира. А после завершения сценической карьеры Людмила Бржозовская воспитала несколько поколений балетных прим Большого театра.

Фото из архива Большого театра

Разделы:

КультураОбщество

Теги:

балет