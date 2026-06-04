Беларусь вспоминает легенду балета Людмилу Бржозовскую

Дочь известного художника, выпускница Минского хореографического училища, она пришла в Большой театр в 60-х и блистала на его сцене до конца 80-х. Она работала с лучшими балетмейстерами Советского Союза. Выступала в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и московском Большом. На ее фактуру и природную изысканность ставил свои балетные хиты народный артист СССР Валентин Елизарьев.