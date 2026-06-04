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Беларусь вспоминает легенду балета Людмилу Бржозовскую
Автор:Редакция news.by
80 лет легенде балета! 4 июня Беларусь вспоминает народную артистку Людмилу Бржозовскую.
Дочь известного художника, выпускница Минского хореографического училища, она пришла в Большой театр в 60-х и блистала на его сцене до конца 80-х. Она работала с лучшими балетмейстерами Советского Союза. Выступала в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и московском Большом. На ее фактуру и природную изысканность ставил свои балетные хиты народный артист СССР Валентин Елизарьев.
Балеты "Сотворение мира" и "Кармен" сделали Бржозовскую самой яркой звездой тех лет. В дуэте с Юрием Трояном они объездили полмира. А после завершения сценической карьеры Людмила Бржозовская воспитала несколько поколений балетных прим Большого театра.
Фото из архива Большого театра