Белорусские художники о войне. В Минске открылась уникальная выставка к юбилею Великой Победы

К юбилею Великой Победы организован уникальный выставочный проект. В Национальном художественном музее специально собраны военные работы из фондов.

"Художник на войне. Художник о войне. Художник после войны"

Национальный художественный музей представил золотое собрание военных лет. К юбилею Великой Победы музей организовал тематическую выставку "Художник на войне. Художник о войне. Художник после войны". Экспозиция собрала работы более 20 белорусских мастеров. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство - визуальные свидетели Великой Отечественной войны размещены в самых крупных залах музея.

Анна Кононова, гендиректор Национального художественного музея Беларуси, художник-живописец:

"Мы должны понимать, что все произведения созданы именами-брендами нашей страны, истинными мастерами своего дела".

"Я практически всех знал. 90 % точно. И со многими дружил. С ветеранами, работы, которых представлены здесь. И многие работы рождались прямо на моих глазах", - поделился Борис Крепак, заслуженный деятель искусств Беларуси, искусствовед, лауреат премии "За духовное возрождение".

Анна Кононова, гендиректор Национального художественного музея Беларуси, художник-живописец:

"Эта выставка готовилась очень длительный срок. Много реставраторами было подготовлено произведений специально для данного выставочного проекта. Многие огромные полотна с такими серьезными трудоемкими физическими усилиями были водружены на стены экспозиционные, в экспозиционных пространствах".

Изобразительная летопись военного времени происходит из фондов Национального художественного. Специально для проекта были отобраны зарисовки 1941-1945 гг.

Светлана Кот, завотделом Национального художественного музея Беларуси, куратор выставки:

"Тема настолько обширна, что нам не хватило пространства. Как ни странно, дело все в том, что только в Белорусском союзе художников больше 120 художников-фронтовиков. Мы, конечно, всех не смогли выставить, представить. А кроме этого, есть очень много художников, которые были молодыми еще в годы войны, и они видели эти события не понаслышке. Но и опять же, очень много художников в послевоенное время создавали такие работы. Были, конечно, и заказные произведения. Были работы, которые писались конкретно к юбилеям Великой Победы. И они были совершенно непроходными произведениями. Это действительно красивые программные произведения, которые являются, скажем так, цветом современного белорусского искусства".

На войне одна на всех судьба: скромный быт, редкий отдых, разрушенные семьи и дома. Центральное место экспозиции занимают участники военных событий. Через крупноформатные и широкофигурные композиции звучат имена известных и безымянных героев, нелегкий труд в тылу врага, а также скорбь погибших.

Борис Крепак, заслуженный деятель искусств Беларуси, искусствовед, лауреат премии "За духовное возрождение":

"Фронтовики и дети войны, я называю их дети войны, которые родились в конце 20-х - начале 30-х годов, которые не могли воевать в силу возраста. И потом их дети, уже дети детей войны, молодые художники, которые тоже занимались военной темой, я думаю, сделали такую вот летопись, золотую летопись о партизанской эпопее белорусского народа во время Великой Отечественной войны".

"Многие художники были свидетелями Великой Отечественной войны. Кто-то из знаменитых авторов застал ее в детские годы. Кто-то уже образ военного времени и послевоенного времени создавал по архивным сведениям, по своему внутреннему творческому чутью. Личному чутью, личному ощущению. Поэтому здесь, на выставке, зритель сможет увидеть широкую палитру чувств, смысла и мастерства", - прокомментировала Анна Кононова, гендиректор Национального художественного музея Беларуси, художник-живописец.