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Культура
Белорусы приехали в Таджикистан с национальными Днями культуры. Чем удивляют?
8 часов назад
Дни культуры
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Лукашенко и премьер-министр Пакистана по итогам переговоров приняли совместное заявление
3 часа назад
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Лукашенко и Шариф призвали к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа и Ливане
2 часа назад
КГК Беларуси заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании
4 часа назад
Между Беларусью и Пакистаном подписано соглашение о международном автомобильном сообщении
6 часов назад
Беларусь и Пакистан утвердили дорожную карту развития всестороннего сотрудничества
6 часов назад
Избран новый председатель Минского областного отделения партии "Белая Русь". Кто им стал
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3 часа назад
Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды за вклад в реализацию проекта по строительству БелАЭС
3 часа назад
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Систему бронирования туристических объектов с использованием ИИ создадут в Беларуси
7 часов назад
Международная палата Дубая предложила организовать деловую миссию в Беларусь. Узнали, с какой целью
7 часов назад
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