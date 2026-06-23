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5 залов и современные технологии: как выглядит обновленный мемориальный комплекс "Багратион"
82 года назад, 23 июня 1944 года, началась одна из самых масштабных наступательных операций Красной армии в годы Великой Отечественной войны - операция "Багратион".
Торжественное открытие обновленного мемориального комплекса, посвященного этой знаменательной дате, состоялось в Светлогорском районе.
В своем обращении к участникам мероприятия Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что открытие обновленного комплекса является еще одним ярким проявлением благодарной памяти потомков о подвиге героев, подаривших свободу белорусскому народу. Эта память будет жить вечно.
После реконструкции территория комплекса увеличилась почти вдвое, став многофункциональным центром патриотического просвещения и воспитания. Сердце комплекса - новый высокотехнологичный музейный павильон, в котором разместилось 5 тематических залов.
Валентин Суббот, председатель Брянской областной думы (Россия):
"Операция "Багратион" дала освобождение тогда не только Беларуси, но и всей Европе. Здесь сплотилось все партизанское движение - Брянской, Орловской, Калужской областей. И вместе они сделали эту великую победу".
Операция "Багратион" увенчалась успехом, вся территория Беларуси была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Красная армия уничтожила и взяла в плен более полумиллиона вражеских солдат и офицеров. Фактически операция "Багратион" привела к исчезновению одной из сильнейших немецко-фашистских группировок - группы армий "Центр".