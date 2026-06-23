5 залов и современные технологии: как выглядит обновленный мемориальный комплекс "Багратион"

82 года назад, 23 июня 1944 года, началась одна из самых масштабных наступательных операций Красной армии в годы Великой Отечественной войны - операция "Багратион".

Торжественное открытие обновленного мемориального комплекса, посвященного этой знаменательной дате, состоялось в Светлогорском районе.

В своем обращении к участникам мероприятия Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что открытие обновленного комплекса является еще одним ярким проявлением благодарной памяти потомков о подвиге героев, подаривших свободу белорусскому народу. Эта память будет жить вечно.

молодежь с флагами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a31f314-560a-48aa-9748-03cbc23e18f0/conversions/40b4e92a-9424-483a-892e-cbdc41523634-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a31f314-560a-48aa-9748-03cbc23e18f0/conversions/40b4e92a-9424-483a-892e-cbdc41523634-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a31f314-560a-48aa-9748-03cbc23e18f0/conversions/40b4e92a-9424-483a-892e-cbdc41523634-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a31f314-560a-48aa-9748-03cbc23e18f0/conversions/40b4e92a-9424-483a-892e-cbdc41523634-xl-___webp_1920.webp 1920w

После реконструкции территория комплекса увеличилась почти вдвое, став многофункциональным центром патриотического просвещения и воспитания. Сердце комплекса - новый высокотехнологичный музейный павильон, в котором разместилось 5 тематических залов.

Валентин Суббот, председатель Брянской областной думы (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a82762-ab3c-430c-a4f2-9548d13b8f0c/conversions/b4d0d792-5bd3-4a76-9239-4b6b03282d21-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a82762-ab3c-430c-a4f2-9548d13b8f0c/conversions/b4d0d792-5bd3-4a76-9239-4b6b03282d21-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a82762-ab3c-430c-a4f2-9548d13b8f0c/conversions/b4d0d792-5bd3-4a76-9239-4b6b03282d21-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a82762-ab3c-430c-a4f2-9548d13b8f0c/conversions/b4d0d792-5bd3-4a76-9239-4b6b03282d21-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валентин Суббот, председатель Брянской областной думы (Россия):

"Операция "Багратион" дала освобождение тогда не только Беларуси, но и всей Европе. Здесь сплотилось все партизанское движение - Брянской, Орловской, Калужской областей. И вместе они сделали эту великую победу".