Большая премьера. Необыкновенную программу представит симфонический оркестр Белтелерадиокомпании

Афиша на этой неделе порадует самого искушенного зрителя. Оркестр Белтелерадиокомпании готовит симфоническое 3D-шоу. В эту пятницу, 28 марта, в Доме офицеров прозвучат мировые хиты и саундтреки из самых известных фильмов. Будет и потрясающий WOW-эффект.

В Доме радио идет репетиция. Все мы знаем, насколько белорусы любят подобные симфонические шоу. Это наш национальный концерт от оркестра Белтелерадиокомпании. Это будет сыграно исключительно белорусскими талантами.

21 марта скрипки и виолончель озвучивали известные партитуры в Жлобине и уже завоевали любовь.

Надежда Бельцова, скрипачка группы A’storioplus:

"Нашему коллективу A’storioplus уже 3 года. Действительно мы много путешествуем, много гастролируем. Побывали почти во всех областных центрах уже раз 5, наверное. Мы выбрали для этого концерта самые лучшие произведения, написали аранжировки для симфонического оркестра. Я думаю, что самые лучшие будут звучать в этом концерте".

Этот коллектив, который уже завоевал любовь всех областных центров, буквально увеличится в 10 раз. Это такая коллаборация с оркестром Белтелерадиокомпании, случится это впервые, драмы придадут еще благодаря такой игре света.



У солистки A’storioplus будет 3D-платье, единственное в стране. Это своеобразный двухметровый экран мультимедийный, где, безусловно, зрители увидят эпизоды известных и любимых фильмов. Начнется все с мелодии из фильма "Миссия невыполнима".

Александр Высоцкий, главный дирижер симфонического оркестра Белтелерадиокомпании: "Даже любое исполнение симфонического оркестра не похоже друг на друга. Новое исполнение – это как новое прочтение, новые энергии, новые образы. И мне кажется, это все только подкупает слушателя. Будет звучать очень много саундтреков из голливудских фильмов. Для этой программы мы заказали ряд инструментовок, уже репетируем. Мне кажется, очень даже удачно они получились. Известная музыка в новом звучании, мне кажется, это должно привлечь слушателей. Я думаю, что если это будет действительно интересно, а мы это почувствуем на концерте, то в будущем мы будем работать в этом направлении, что-то придумывать".