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Бурляев о том, как должен двигаться кинематограф: Не гнаться за эффектной пустотой и доходом

У меня пятеро детей, а "Лiстапад" - шестое, при рождении которого я присутствовал. Об этом сказал советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, общественный деятель, народный артист России Николай Бурляев в эфире "Первого информационного".

Николай Бурляев:

"Я сейчас иду в зал, чтобы посмотреть открытие фестиваля с чувством надежды на то, что 30-й "Лiстапад" покажет и России, и всему миру, каким путем должен двигаться кинематограф: не гнаться за эффектной пустотой, не ударяться в доходный промысел, чтобы зарабатывать деньги на кино, а возвышать душу человека".

"Это должно быть как выход в горний мир. Через экран люди должны туда устремляться, становиться чище, лучше, возвышеннее, глубже, - считает народный артист России. - Вот поэтому я очень надеюсь, что в четвертое десятилетие "Лiстапад" перешагнет с уверенностью и надеждой для кинематографистов и Беларуси, и России, и планеты".

Николай БурляевЛістапад

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