Бурляев о том, как должен двигаться кинематограф: Не гнаться за эффектной пустотой и доходом

У меня пятеро детей, а "Лiстапад" - шестое, при рождении которого я присутствовал. Об этом сказал советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, общественный деятель, народный артист России Николай Бурляев в эфире "Первого информационного".

Николай Бурляев:

"Я сейчас иду в зал, чтобы посмотреть открытие фестиваля с чувством надежды на то, что 30-й "Лiстапад" покажет и России, и всему миру, каким путем должен двигаться кинематограф: не гнаться за эффектной пустотой, не ударяться в доходный промысел, чтобы зарабатывать деньги на кино, а возвышать душу человека".