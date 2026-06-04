Деятель искусств Михалкова о моде Беларуси и России: Культурный код сближает наши страны

Беларусь и Россию связывают долгие творческие отношения в мире моды. О том, как развивается белорусская мода, почему важен культурный код и что сегодня востребовано у зрителей, рассказала заслуженный деятель искусств России, основатель фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова в "Актуальном интервью".

Отвечая на вопрос о том, почему мужчин в модной индустрии на постсоветском пространстве пока немного, гостья отметила: их меньше, но зато они звучат. Мужчины умеют организовать вокруг себя пространство.

"Важен не только вложенный труд, но надо уметь этим воспользоваться, - пояснила Татьяна Михалкова - Нужна реклама, популярность, умение общаться. Дизайнер никогда не идет один, он идет в паре".

заслуженный деятель искусств России, основатель фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a735078-74d8-4d61-8f38-7768becb5a5f/conversions/3576abea-79e8-47ce-a271-5a69536242fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a735078-74d8-4d61-8f38-7768becb5a5f/conversions/3576abea-79e8-47ce-a271-5a69536242fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a735078-74d8-4d61-8f38-7768becb5a5f/conversions/3576abea-79e8-47ce-a271-5a69536242fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a735078-74d8-4d61-8f38-7768becb5a5f/conversions/3576abea-79e8-47ce-a271-5a69536242fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Особое внимание было уделено белорусскому производству. В Беларуси сохранилось производство льна, трикотажа, косметики. Молодые российские дизайнеры приезжают в Беларусь, чтобы размещать здесь свои производства.

После ухода зарубежных марок с рынка освободилось место, и теперь у российских и белорусских дизайнеров есть возможность постепенно занять эту нишу в мире моды.

"Вот этот культурный код стран сближается именно такой легкомысленной легкой промышленностью, которая на самом деле очень тяжелая", - подчеркнула Татьяна Михалкова.

Татьяна Михайлова поделилась личным опытом: ей составили список того, что нужно из Беларуси для девяти внуков. В этом списке - белорусская косметика, которая популярна не только в России, но и во всем мире; белорусское льняное производство (включая постельное белье), которое очень ценится; трикотаж и обувь.

"Отрадно, что наши связи сохраняются, - сказала гостья. - "Русскому силуэту" 30 лет, и все эти годы мы были вместе. Мы приглашаем на московские фестивали дизайнеров из Беларуси, потому что у вас высокий уровень".

Запрос на красоту и практичность

Сегодня, как отмечается, есть запрос на красоту. Он существовал всегда, но у каждого человека свое понятие красоты. Поэтому сейчас возник и второй, более важный запрос - на практичность. Вопрос "можно ли это себе позволить?" стоит перед многими.

"Как ты одеваешься - это вопрос стиля, даже не вопрос денег", - уверена заслуженный деятель искусств России.

Отрадно, что на московских фестивалях теперь люди носят одежду не от зарубежных брендов, а от российских дизайнеров. Это процесс не быстрый, но он идет.

Говоря о финансировании моды, эксперт отметила, что в основе всего лежит экономика. Хорошо бы, чтобы государство поддерживало, но у государства не так много бюджета - есть более важные области: медицина, аграрный сектор, поэтому частные инвестиции всегда приветствуются.

Многое зависит от самого дизайнера: как он строит свой путь. Нельзя рассчитывать, что после победы в конкурсе тебе откроется весь путь и дадут деньги на коллекцию.

"Бизнесу надо учиться, - подчеркнула Татьяна Михалкова. - Ты рассчитываешь на себя. Бизнес - это другие правила, но творчество в основе. Ты можешь выиграть миллион и потерять миллион".

показ мод news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9da7341f-6472-47ef-a45e-b49b61c2c22c/conversions/e5130d89-8284-44e0-b5f2-104ca1a4b3fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9da7341f-6472-47ef-a45e-b49b61c2c22c/conversions/e5130d89-8284-44e0-b5f2-104ca1a4b3fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9da7341f-6472-47ef-a45e-b49b61c2c22c/conversions/e5130d89-8284-44e0-b5f2-104ca1a4b3fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9da7341f-6472-47ef-a45e-b49b61c2c22c/conversions/e5130d89-8284-44e0-b5f2-104ca1a4b3fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Русский силуэт": история и миссия

Фонд "Русский силуэт" был создан в 1990-е годы. Его миссией было сделать энциклопедию тех, кто работает в моде. Когда стена между Европой и Россией рухнули, туда пришли иностранные дома, заняли лучшие места и производство. При этом попасть на стажировку в европейские империи было крайне сложно.

Сейчас мир изменился: в условиях санкций мода настроена на другое - развивать свое производство.