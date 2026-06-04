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Деятель искусств Михалкова о моде Беларуси и России: Культурный код сближает наши страны
Беларусь и Россию связывают долгие творческие отношения в мире моды. О том, как развивается белорусская мода, почему важен культурный код и что сегодня востребовано у зрителей, рассказала заслуженный деятель искусств России, основатель фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова в "Актуальном интервью".
Отвечая на вопрос о том, почему мужчин в модной индустрии на постсоветском пространстве пока немного, гостья отметила: их меньше, но зато они звучат. Мужчины умеют организовать вокруг себя пространство.
"Важен не только вложенный труд, но надо уметь этим воспользоваться, - пояснила Татьяна Михалкова - Нужна реклама, популярность, умение общаться. Дизайнер никогда не идет один, он идет в паре".
Особое внимание было уделено белорусскому производству. В Беларуси сохранилось производство льна, трикотажа, косметики. Молодые российские дизайнеры приезжают в Беларусь, чтобы размещать здесь свои производства.
После ухода зарубежных марок с рынка освободилось место, и теперь у российских и белорусских дизайнеров есть возможность постепенно занять эту нишу в мире моды.
"Вот этот культурный код стран сближается именно такой легкомысленной легкой промышленностью, которая на самом деле очень тяжелая", - подчеркнула Татьяна Михалкова.
Татьяна Михайлова поделилась личным опытом: ей составили список того, что нужно из Беларуси для девяти внуков. В этом списке - белорусская косметика, которая популярна не только в России, но и во всем мире; белорусское льняное производство (включая постельное белье), которое очень ценится; трикотаж и обувь.
"Отрадно, что наши связи сохраняются, - сказала гостья. - "Русскому силуэту" 30 лет, и все эти годы мы были вместе. Мы приглашаем на московские фестивали дизайнеров из Беларуси, потому что у вас высокий уровень".
Запрос на красоту и практичность
Сегодня, как отмечается, есть запрос на красоту. Он существовал всегда, но у каждого человека свое понятие красоты. Поэтому сейчас возник и второй, более важный запрос - на практичность. Вопрос "можно ли это себе позволить?" стоит перед многими.
"Как ты одеваешься - это вопрос стиля, даже не вопрос денег", - уверена заслуженный деятель искусств России.
Отрадно, что на московских фестивалях теперь люди носят одежду не от зарубежных брендов, а от российских дизайнеров. Это процесс не быстрый, но он идет.
Говоря о финансировании моды, эксперт отметила, что в основе всего лежит экономика. Хорошо бы, чтобы государство поддерживало, но у государства не так много бюджета - есть более важные области: медицина, аграрный сектор, поэтому частные инвестиции всегда приветствуются.
Многое зависит от самого дизайнера: как он строит свой путь. Нельзя рассчитывать, что после победы в конкурсе тебе откроется весь путь и дадут деньги на коллекцию.
"Бизнесу надо учиться, - подчеркнула Татьяна Михалкова. - Ты рассчитываешь на себя. Бизнес - это другие правила, но творчество в основе. Ты можешь выиграть миллион и потерять миллион".
"Русский силуэт": история и миссия
Фонд "Русский силуэт" был создан в 1990-е годы. Его миссией было сделать энциклопедию тех, кто работает в моде. Когда стена между Европой и Россией рухнули, туда пришли иностранные дома, заняли лучшие места и производство. При этом попасть на стажировку в европейские империи было крайне сложно.
Сейчас мир изменился: в условиях санкций мода настроена на другое - развивать свое производство.
"У нас сейчас большой шанс для молодых, - резюмировала Татьяна Михалкова. - И хороший генофонд у наших стран - творцы и модели. Все есть, чтобы нам успешно творить и жить".