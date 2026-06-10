Для гостей и участников "Славянского базара в Витебске" с 4 по 31 июля вводится безвиз

Безвизовый въезд вводится для гостей и участников "Славянского базара в Витебске". Он будет действовать с 4 по 31 июля по распоряжению Президента Беларуси.

Воспользоваться безвизовым режимом смогут представители 71 страны, которые следуют на фестиваль через международные пункты пропуска. Иностранным гражданам понадобятся действительный загранпаспорт, а также оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, которые пройдут в Летнем амфитеатре либо в концертном зале "Витебск".