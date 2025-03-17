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"Джаз! Коты! Весна!". 300 работ представлено в Национальном центре современных искусств в Минске
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"Джаз! Коты! Весна!". Национальный центр современных искусств Беларуси приглашает на весеннюю выставку. В экспозиции около 300 работ. Современный художественный концептуализм разбавляет кошачьими и яркими цветочными композициями. Проект масштабный - принимают участие и профессионалы, и любители, включая детей. Возраст самого маленького художника выставки - 5 лет. В основе экспозиции - работы, собранные в рамках Open-call.
За все время проведения проекта 2025 год стал лидирующим по спросу и количеству заявок на участие. Произведения представлены в различных техниках и материалах: от живописных и графических работ до скульптуры и объектов декоративно-прикладного искусства. Работы можно увидеть до 30 марта.