Энергия балканского рока: узнали, что готовит "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" в Пружанах

"Мы решили ежегодно знакомить публику с менее известными, но богатыми рок-культурами мира, в этом году выбор пал на экс-Югославию - регион, подаривший миру такие знаковые группы, как Indexi, Bijelo Dugme, Divlje Jagode, Smak и Parni Valjak. Эти коллективы, родом из Сараево, Загреба и других городов, создали уникальный стиль, который стал настоящей жемчужиной мировой сцены, - рассказали организаторы фестиваля. - В планах на будущее - знакомство с рок-культурами Бразилии, Финляндии и Кореи".