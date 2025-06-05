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Энергия балканского рока: узнали, что готовит "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" в Пружанах
Фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" готовится удивить поклонников музыки интересным событием - экс-югославским роком на главной сцене в Пружанах. Мелодичный, дерзкий и глубокий - этот музыкальный феномен Балкан в исполнении Дино Елушича, станет яркой особенностью фестиваля.
"Мы решили ежегодно знакомить публику с менее известными, но богатыми рок-культурами мира, в этом году выбор пал на экс-Югославию - регион, подаривший миру такие знаковые группы, как Indexi, Bijelo Dugme, Divlje Jagode, Smak и Parni Valjak. Эти коллективы, родом из Сараево, Загреба и других городов, создали уникальный стиль, который стал настоящей жемчужиной мировой сцены, - рассказали организаторы фестиваля. - В планах на будущее - знакомство с рок-культурами Бразилии, Финляндии и Кореи".
Звезда балканской сцены Дино Елушич станет главным проводником в мир "югославского рока" на фестивале. Уже знакомый фанатам по прошлогоднему выступлению в Пружанах, артист вернется на "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" с особым сетом: помимо собственных хитов он исполнит культовые баллады легендарного Горана Бреговича.