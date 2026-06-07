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Фронтовые кинооператоры Рейзман и Сухова: выставка о героинях с камерой открылась в Минске
В Музее истории белорусского кино проходит экспозиция "Две судьбы - один кадр" - история о фронтовых кинооператорах Оттилии Рейзман и Марии Суховой.
История их дружбы началась задолго до войны и сама по себе похожа на сценарий к фильму. Молодые кинооператоры познакомились в 1936 году во время Первого женского автопробега в СССР. Девушки получили сложнейшее задание - запечатлеть на пленку марафон. Наравне с участницами они преодолели тысячи километров, снимая репортажи прямо из кузова автомобиля.
Когда началась война, вчерашние документалистки добровольно отправились на фронт. Под пулями, в партизанских отрядах и на передовой они собирали бесценную хронику.
Именно их глазами мир увидел трагедию и героизм белорусской земли. Рейзман и Сухова запечатлели множество подвигов, включая легендарное спасение детей-сирот летчиком Александром Мамкиным.
Ольга Иванова, научный сотрудник Музея истории белорусского кино Национального исторического музея Беларуси:
"Эти женщины участвовали в партизанской жизни, то есть они непосредственно принимали участие вместе с партизанами в военных действиях, брали в руки оружие - так было необходимо в то время. Оттилия Рейзман в своих воспоминаниях, когда в мирное время рассказывала о погибшей Марии Суховой, призналась: всю оставшуюся жизнь она жила и снимала за двоих. Память о том, что Мария Сухова погибла, осталась, стала для нее стимулом делать много, качественно, действительно то, что будет необходимо".
Из более 200 советских операторов погиб каждый 4-й, а каждый 2-й был ранен. Сегодня военная хроника Оттилии Рейзман и Марии Суховой хранится как в Национальном архиве Беларуси, так и в музеях Российской Федерации.