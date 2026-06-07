Фронтовые кинооператоры Рейзман и Сухова: выставка о героинях с камерой открылась в Минске

В Музее истории белорусского кино проходит экспозиция "Две судьбы - один кадр" - история о фронтовых кинооператорах Оттилии Рейзман и Марии Суховой.

История их дружбы началась задолго до войны и сама по себе похожа на сценарий к фильму. Молодые кинооператоры познакомились в 1936 году во время Первого женского автопробега в СССР. Девушки получили сложнейшее задание - запечатлеть на пленку марафон. Наравне с участницами они преодолели тысячи километров, снимая репортажи прямо из кузова автомобиля.

Когда началась война, вчерашние документалистки добровольно отправились на фронт. Под пулями, в партизанских отрядах и на передовой они собирали бесценную хронику.

Именно их глазами мир увидел трагедию и героизм белорусской земли. Рейзман и Сухова запечатлели множество подвигов, включая легендарное спасение детей-сирот летчиком Александром Мамкиным.

Ольга Иванова, научный сотрудник Музея истории белорусского кино Национального исторического музея Беларуси:

"Эти женщины участвовали в партизанской жизни, то есть они непосредственно принимали участие вместе с партизанами в военных действиях, брали в руки оружие - так было необходимо в то время. Оттилия Рейзман в своих воспоминаниях, когда в мирное время рассказывала о погибшей Марии Суховой, призналась: всю оставшуюся жизнь она жила и снимала за двоих. Память о том, что Мария Сухова погибла, осталась, стала для нее стимулом делать много, качественно, действительно то, что будет необходимо".

научный сотрудник Музея истории белорусского кино Национального исторического музея Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee3d084f-37b6-4b1e-bd95-a583749a62fd/conversions/050839c8-507d-409f-8434-514a1244b10b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee3d084f-37b6-4b1e-bd95-a583749a62fd/conversions/050839c8-507d-409f-8434-514a1244b10b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee3d084f-37b6-4b1e-bd95-a583749a62fd/conversions/050839c8-507d-409f-8434-514a1244b10b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee3d084f-37b6-4b1e-bd95-a583749a62fd/conversions/050839c8-507d-409f-8434-514a1244b10b-xl-___webp_1920.webp 1920w