От локальной борьбы за чистоту подворий - к большой битве за миллионные стадионы и, что куда печальнее, - за политические очки. Впереди вроде бы чистый спорт с очень грязным кулуарным подтекстом. Чемпионат мира по футболу уже почти век как главное спортивное событие планеты. На следующей неделе он стартует одновременно в трех странах, которые и в социальном плане, и в геополитическом находятся на разных позициях на политической карте.

Отдать право проведения такого форума сразу Мексике, Канаде и США, да еще и впервые в раздутом формате, выглядит как минимум авантюрой со стороны ФИФА. 11 футбольных "друзей" Дональда Трампа - в авторской рубрике "Неспортивное поведение".

Большой футбол старался находиться в стороне от большой политики. Но пока получается так же неловко, как стремление главы ФИФА Джанни Инфантино понравиться всем.

В футболе принято составлять символические сборные. Составим и мы. При этом роль главного тренера этого футбольного балагана перед чемпионатом мира отдадим Дональду Трампу. Без оценок: он здесь не положительный герой и не отрицательный, он просто есть.

Джанни Инфантино, глава ФИФА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57c7ee64-ff09-4744-a683-1229a7215f22/conversions/3445abe6-34f8-4097-b9e0-81ac56d7f49e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57c7ee64-ff09-4744-a683-1229a7215f22/conversions/3445abe6-34f8-4097-b9e0-81ac56d7f49e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57c7ee64-ff09-4744-a683-1229a7215f22/conversions/3445abe6-34f8-4097-b9e0-81ac56d7f49e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57c7ee64-ff09-4744-a683-1229a7215f22/conversions/3445abe6-34f8-4097-b9e0-81ac56d7f49e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первая позиция - вратарь. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино (для футбольной аудитории название организации звучит как ФИФА). Классная история становления, о которой сняты разные документальные фильмы. Но вратарь в футболе - это позиция, где надо не столько ловить мяч, сколько его отбивать. Чем и занят в последние 4 года мистер Инфантино. В феврале, например, обронил следующее.

Джанни Инфантино, глава ФИФА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c72ccb3f-4d0f-4966-87df-e1ade5246ac4/conversions/ede75086-1948-4c3b-b96c-06990520bc50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c72ccb3f-4d0f-4966-87df-e1ade5246ac4/conversions/ede75086-1948-4c3b-b96c-06990520bc50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c72ccb3f-4d0f-4966-87df-e1ade5246ac4/conversions/ede75086-1948-4c3b-b96c-06990520bc50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c72ccb3f-4d0f-4966-87df-e1ade5246ac4/conversions/ede75086-1948-4c3b-b96c-06990520bc50-xl-___webp_1920.webp 1920w

Джанни Инфантино, глава ФИФА:

"Мы должны это сделать. Однозначно. Хотя бы на молодежном уровне. Запрет ничего не дал, лишь породил еще больше ненависти и разочарования. Возможность для мальчиков и девочек из России играть в футбол в разных частях Европы пошла бы на пользу".

Джанни, почти как сказочник Родари, сказал и больше не сделал ничего. Еще одно дурацкое решение - расширить количество сборных на чемпионате мира до 48! Сейчас форум пройдет именно по такой схеме. Этим Инфантино убивает элитарность футбола, который уже превращается в игру для сладких мальчиков, как француз Мбаппе, бразилец Винисиус либо испанец Ямаль.

Плюс мы будем наслаждаться футболом в исполнении сборных Гаити, Кюрасао, Иордании и Панамы.

И вот здесь у нас появляется связка центральных защитников.

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В мае на 76-м конгрессе ФИФА Инфантино пытался организовать рукопожатие между чиновниками из Палестины и Израиля. Джанни показалось, что его неловкой улыбки будет достаточно, чтобы резко подружились Джибриль Раджуб, президент Палестинской футбольной ассоциации, и Басим Шейх Сулиман, вице-президент Израильской футбольной ассоциации. Но нет. Фото выглядит красноречиво.

Джибриль Раджуб, Джанни Инфантино, Басим Шейх Сулиман news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec291d0d-3eb1-4fbc-b7d2-ca22f12a21cd/conversions/57443636-9850-4729-9452-3a79a10cc2be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec291d0d-3eb1-4fbc-b7d2-ca22f12a21cd/conversions/57443636-9850-4729-9452-3a79a10cc2be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec291d0d-3eb1-4fbc-b7d2-ca22f12a21cd/conversions/57443636-9850-4729-9452-3a79a10cc2be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec291d0d-3eb1-4fbc-b7d2-ca22f12a21cd/conversions/57443636-9850-4729-9452-3a79a10cc2be-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вот что потом заявил представитель Палестины.

Джибриль Раджуб, глава Палестинской футбольной ассоциации:

"Со своей стороны я по-прежнему уважаю и соблюдаю все юридические процедуры, установленные институтами ФИФА, но я думаю, что пора понять, что Израиль должен быть подвергнут санкциям за нарушения устава ФИФА и прав человека".

Тут его, конечно, можно понять. Фланговые защитники команды Трампа - это, во-первых, мексиканские мигранты, проблема которых стоит настолько остро, как и стена между США и Мексикой (на секунду, двух стран - хозяек чемпионата мира). Во-вторых, погибший во время недавней острой фазы конфликта США и Ирана Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Сборная Ирана сначала наотрез отказалась лететь в Штаты летом, потом согласилась. Комментировать здесь нечего.

Полузащита - это всегда интересно. Начнем с зоны опорных полузащитников, которую уверенно делят Андрей Шевченко и Эммануэль Макрон. Своеобразная связка. Шевченко - кумир постсоветского поколения ребят, звезда "Милана", но сейчас он украинский чиновник. И спустя 4 года якобы взлет украинского футбола видится фикцией, где на помощь пиар-компании пришла английская федерация футбола. В 2022-м стали просто мелькать на трансферном рынке фамилии "Зинчэнко, Мудрыка, Миколэнко, Забарного, Лунина" и других украинских футболистов. Сейчас каждый из участников трансферов в топ-клубы - никто, глухие запасные или пойманные на допинге. Если это была не спланированная кампания на фоне начала СВО, то значит клубами, которые покупали украинцев, руководят болваны.

Второй опорный полузащитник - Эммануэль Макрон. Любит обниматься с мужчинами, особенно с Мбаппе. В Москве Макрон 8 лет назад тусовался как у себя дома.

Эммануэль Макрон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f9b3adc-5534-4370-b0b1-9bb364db3cbe/conversions/30f36577-e614-4a55-afc5-6259d0f18e7c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f9b3adc-5534-4370-b0b1-9bb364db3cbe/conversions/30f36577-e614-4a55-afc5-6259d0f18e7c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f9b3adc-5534-4370-b0b1-9bb364db3cbe/conversions/30f36577-e614-4a55-afc5-6259d0f18e7c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f9b3adc-5534-4370-b0b1-9bb364db3cbe/conversions/30f36577-e614-4a55-afc5-6259d0f18e7c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но перед этим чемпионатом мира, например, фото со сборной стало мемом, а точнее - совершенно неудобная поза француза из "Манчестер Сити" Райана Шерки.

поза француза из "Манчестер Сити" Райана Шерки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/291277c7-8b7f-4ac1-ba2d-1d88ea6861fd/conversions/8d92f85f-5929-4ba9-8b41-75c71fce1261-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/291277c7-8b7f-4ac1-ba2d-1d88ea6861fd/conversions/8d92f85f-5929-4ba9-8b41-75c71fce1261-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/291277c7-8b7f-4ac1-ba2d-1d88ea6861fd/conversions/8d92f85f-5929-4ba9-8b41-75c71fce1261-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/291277c7-8b7f-4ac1-ba2d-1d88ea6861fd/conversions/8d92f85f-5929-4ba9-8b41-75c71fce1261-xl-___webp_1920.webp 1920w

Над опорниками предлагаю поставить на позицию атакующего полузащитника внутренние проблемы в США, которых настолько много, насколько приходится этой стране шуметь во всем мире, чтобы заглушить внутреннюю боль.

Какая же классная команда появляется перед началом чемпионата мира. Но вы видите, что три позиции у нас вакантны. На фланги полузащиты будет справедливо поставить Месси и Роналду. Неизменно приезжают на чемпионаты мира с 2006 года, как, кстати, и мексиканский вратарь Очоа. Приятно наблюдать, что мужчины почти в 40 и за 40 находятся в отличной форме.

Неспортивное поведение news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e118d667-21d5-44e1-bf94-c798128785f8/conversions/cea2da7e-7f05-4c0d-a12e-faecaf030d66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e118d667-21d5-44e1-bf94-c798128785f8/conversions/cea2da7e-7f05-4c0d-a12e-faecaf030d66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e118d667-21d5-44e1-bf94-c798128785f8/conversions/cea2da7e-7f05-4c0d-a12e-faecaf030d66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e118d667-21d5-44e1-bf94-c798128785f8/conversions/cea2da7e-7f05-4c0d-a12e-faecaf030d66-xl-___webp_1920.webp 1920w

На позицию нападающего и MVP заслуженно поставим главу европейской федерации футбола, то есть УЕФА, словенца Александра Чеферина. Он запретил наше отстранение в 2022-м, поддерживает белорусский футбол и сейчас, и всегда выражает огромную благодарность Президенту Беларуси.