3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
11 футбольных "друзей" Дональда Трампа - в авторской рубрике "Неспортивное поведение"
От локальной борьбы за чистоту подворий - к большой битве за миллионные стадионы и, что куда печальнее, - за политические очки. Впереди вроде бы чистый спорт с очень грязным кулуарным подтекстом. Чемпионат мира по футболу уже почти век как главное спортивное событие планеты. На следующей неделе он стартует одновременно в трех странах, которые и в социальном плане, и в геополитическом находятся на разных позициях на политической карте.
Отдать право проведения такого форума сразу Мексике, Канаде и США, да еще и впервые в раздутом формате, выглядит как минимум авантюрой со стороны ФИФА. 11 футбольных "друзей" Дональда Трампа - в авторской рубрике "Неспортивное поведение".
Большой футбол старался находиться в стороне от большой политики. Но пока получается так же неловко, как стремление главы ФИФА Джанни Инфантино понравиться всем.
В футболе принято составлять символические сборные. Составим и мы. При этом роль главного тренера этого футбольного балагана перед чемпионатом мира отдадим Дональду Трампу. Без оценок: он здесь не положительный герой и не отрицательный, он просто есть.
Первая позиция - вратарь. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино (для футбольной аудитории название организации звучит как ФИФА). Классная история становления, о которой сняты разные документальные фильмы. Но вратарь в футболе - это позиция, где надо не столько ловить мяч, сколько его отбивать. Чем и занят в последние 4 года мистер Инфантино. В феврале, например, обронил следующее.
Джанни Инфантино, глава ФИФА:
"Мы должны это сделать. Однозначно. Хотя бы на молодежном уровне. Запрет ничего не дал, лишь породил еще больше ненависти и разочарования. Возможность для мальчиков и девочек из России играть в футбол в разных частях Европы пошла бы на пользу".
Джанни, почти как сказочник Родари, сказал и больше не сделал ничего. Еще одно дурацкое решение - расширить количество сборных на чемпионате мира до 48! Сейчас форум пройдет именно по такой схеме. Этим Инфантино убивает элитарность футбола, который уже превращается в игру для сладких мальчиков, как француз Мбаппе, бразилец Винисиус либо испанец Ямаль.
Плюс мы будем наслаждаться футболом в исполнении сборных Гаити, Кюрасао, Иордании и Панамы.
И вот здесь у нас появляется связка центральных защитников.
В мае на 76-м конгрессе ФИФА Инфантино пытался организовать рукопожатие между чиновниками из Палестины и Израиля. Джанни показалось, что его неловкой улыбки будет достаточно, чтобы резко подружились Джибриль Раджуб, президент Палестинской футбольной ассоциации, и Басим Шейх Сулиман, вице-президент Израильской футбольной ассоциации. Но нет. Фото выглядит красноречиво.
Вот что потом заявил представитель Палестины.
Джибриль Раджуб, глава Палестинской футбольной ассоциации:
"Со своей стороны я по-прежнему уважаю и соблюдаю все юридические процедуры, установленные институтами ФИФА, но я думаю, что пора понять, что Израиль должен быть подвергнут санкциям за нарушения устава ФИФА и прав человека".
Тут его, конечно, можно понять. Фланговые защитники команды Трампа - это, во-первых, мексиканские мигранты, проблема которых стоит настолько остро, как и стена между США и Мексикой (на секунду, двух стран - хозяек чемпионата мира). Во-вторых, погибший во время недавней острой фазы конфликта США и Ирана Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Сборная Ирана сначала наотрез отказалась лететь в Штаты летом, потом согласилась. Комментировать здесь нечего.
Полузащита - это всегда интересно. Начнем с зоны опорных полузащитников, которую уверенно делят Андрей Шевченко и Эммануэль Макрон. Своеобразная связка. Шевченко - кумир постсоветского поколения ребят, звезда "Милана", но сейчас он украинский чиновник. И спустя 4 года якобы взлет украинского футбола видится фикцией, где на помощь пиар-компании пришла английская федерация футбола. В 2022-м стали просто мелькать на трансферном рынке фамилии "Зинчэнко, Мудрыка, Миколэнко, Забарного, Лунина" и других украинских футболистов. Сейчас каждый из участников трансферов в топ-клубы - никто, глухие запасные или пойманные на допинге. Если это была не спланированная кампания на фоне начала СВО, то значит клубами, которые покупали украинцев, руководят болваны.
Второй опорный полузащитник - Эммануэль Макрон. Любит обниматься с мужчинами, особенно с Мбаппе. В Москве Макрон 8 лет назад тусовался как у себя дома.
Но перед этим чемпионатом мира, например, фото со сборной стало мемом, а точнее - совершенно неудобная поза француза из "Манчестер Сити" Райана Шерки.
Над опорниками предлагаю поставить на позицию атакующего полузащитника внутренние проблемы в США, которых настолько много, насколько приходится этой стране шуметь во всем мире, чтобы заглушить внутреннюю боль.
Какая же классная команда появляется перед началом чемпионата мира. Но вы видите, что три позиции у нас вакантны. На фланги полузащиты будет справедливо поставить Месси и Роналду. Неизменно приезжают на чемпионаты мира с 2006 года, как, кстати, и мексиканский вратарь Очоа. Приятно наблюдать, что мужчины почти в 40 и за 40 находятся в отличной форме.
На позицию нападающего и MVP заслуженно поставим главу европейской федерации футбола, то есть УЕФА, словенца Александра Чеферина. Он запретил наше отстранение в 2022-м, поддерживает белорусский футбол и сейчас, и всегда выражает огромную благодарность Президенту Беларуси.
Но последние три игрока - Месси, Роналду, Чеферин - будто не из команды главного тренера Трампа. И это надежда, что большой футбол победит всю эту политическую грязь и возню, которая вокруг.