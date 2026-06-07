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В Москве анонсировали автопробег "Города-герои - города Героев" в преддверии 85-летия начала ВОВ
Тысячи километров по местам боевой славы и памяти: в Москве в преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны анонсировали автопробег "Города-герои - города Героев". В этот раз он посвящен "Дорогам народных ополченцев".
Отряды добровольцев из рабочих, студентов, ученых, деятелей искусства, а также женщин и стариков, многие из которых имели бронь от призыва, создавались летом 1941 года для помощи Красной армии в обороне ключевых городов.
Народное ополчение Беларуси в первую очередь защищало Минск, Гомель и Могилев. Например, могилевское ополчение насчитывало от 2 до 14 тыс. человек. Из-за стремительного наступления немецких войск многие такие отряды были вынуждены переформировываться в партизанские и подпольные группы.
Олег Артемьев, космонавт-испытатель, Герой России, участник автопробега "Города-герои - города Героев":
"Меня назначили на Западный маршрут, который пройдет по Беларуси и Смоленской области. У меня родители живут в Беларуси, в городе Витебске, поэтому я с удовольствием согласился. Мы посетим различные мемориалы, которые будут между Брестом и Минском, Минском и Витебском, Витебском и Смоленском. Для меня это везение: найти время, чтобы посетить Беларусь, своих родителей, дорогого стоит. Я цепляюсь за каждую возможность, чтобы лишний раз посетить Беларусь".
Александр Борисевич, Герой России, участник автопробега "Города-герои - города Героев":
"Была возможность выбрать маршрут. Я выбрал Западный, потому что истоки моей семьи идут непосредственно из Беларуси. Мой дед - участник Великой Отечественной войны, он был в партизанском движении. Отец всю жизнь прослужил в Беларуси, да и фамилия у меня белорусская. Наполовину я белорус. Хотелось бы увидеть, как республика изменилась, что нового и, конечно, встретиться с людьми".
Автопробег стартует в конце июня и пройдет по городам-героям России и Беларуси, где есть памятные места, посвященные ополченцам 1941 года. Там экипажи совершат остановки и примут участие в торжественных мероприятиях.