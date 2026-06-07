В Москве анонсировали автопробег "Города-герои - города Героев" в преддверии 85-летия начала ВОВ

Тысячи километров по местам боевой славы и памяти: в Москве в преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны анонсировали автопробег "Города-герои - города Героев". В этот раз он посвящен "Дорогам народных ополченцев".

Отряды добровольцев из рабочих, студентов, ученых, деятелей искусства, а также женщин и стариков, многие из которых имели бронь от призыва, создавались летом 1941 года для помощи Красной армии в обороне ключевых городов.

Народное ополчение Беларуси в первую очередь защищало Минск, Гомель и Могилев. Например, могилевское ополчение насчитывало от 2 до 14 тыс. человек. Из-за стремительного наступления немецких войск многие такие отряды были вынуждены переформировываться в партизанские и подпольные группы.

Олег Артемьев, космонавт-испытатель, Герой России, участник автопробега "Города-герои - города Героев":

"Меня назначили на Западный маршрут, который пройдет по Беларуси и Смоленской области. У меня родители живут в Беларуси, в городе Витебске, поэтому я с удовольствием согласился. Мы посетим различные мемориалы, которые будут между Брестом и Минском, Минском и Витебском, Витебском и Смоленском. Для меня это везение: найти время, чтобы посетить Беларусь, своих родителей, дорогого стоит. Я цепляюсь за каждую возможность, чтобы лишний раз посетить Беларусь".

космонавт-испытатель, Герой России, участник автопробега "Города-герои - города Героев" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5320ceb1-7cc2-41d7-97b3-84adee800818/conversions/cb732eb5-f742-496c-bd0f-cf8d5e6cef2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5320ceb1-7cc2-41d7-97b3-84adee800818/conversions/cb732eb5-f742-496c-bd0f-cf8d5e6cef2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5320ceb1-7cc2-41d7-97b3-84adee800818/conversions/cb732eb5-f742-496c-bd0f-cf8d5e6cef2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5320ceb1-7cc2-41d7-97b3-84adee800818/conversions/cb732eb5-f742-496c-bd0f-cf8d5e6cef2e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Борисевич, Герой России, участник автопробега "Города-герои - города Героев":

"Была возможность выбрать маршрут. Я выбрал Западный, потому что истоки моей семьи идут непосредственно из Беларуси. Мой дед - участник Великой Отечественной войны, он был в партизанском движении. Отец всю жизнь прослужил в Беларуси, да и фамилия у меня белорусская. Наполовину я белорус. Хотелось бы увидеть, как республика изменилась, что нового и, конечно, встретиться с людьми".

Герой России, участник автопробега "Города-герои - города героев" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c8d2e-41df-4cef-a54b-2553f0c2c960/conversions/e02dd673-c69d-4597-bdb2-1f5090f09d81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c8d2e-41df-4cef-a54b-2553f0c2c960/conversions/e02dd673-c69d-4597-bdb2-1f5090f09d81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c8d2e-41df-4cef-a54b-2553f0c2c960/conversions/e02dd673-c69d-4597-bdb2-1f5090f09d81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c8d2e-41df-4cef-a54b-2553f0c2c960/conversions/e02dd673-c69d-4597-bdb2-1f5090f09d81-xl-___webp_1920.webp 1920w