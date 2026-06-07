Аэропорт Тегерана под огнем: Иран и Израиль обменялись ударами

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке: Иран атаковал Израиль, выпущено, по разным данным, не менее 8 баллистических ракет по северным районам страны.

Руководство Исламской Республики подчеркивает: это предупредительный удар с целью заставить еврейское государство прекратить бомбардировки Бейрута.

Пытаясь удержать ситуацию от скатывания к полномасштабной войне, президент США призвал Тегеран остановить агрессию и вернуться за стол переговоров. Трамп также экстренно связался с Нетаньяху и потребовал отказаться от ответных действий.

Однако Тель-Авив в очередной раз демонстративно проигнорировал волю своего главного союзника. ВВС Израиля нанесли массированные удары по иранским военным объектам в западной и центральной частях страны. Под удар попал и международный аэропорт Мехрабад в Тегеране.