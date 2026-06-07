Итоги выборов в Армении: партия Пашиняна теряет конституционное большинство

В Армении подводят итоги парламентских выборов. По данным ЦИК, после обработки более 68 % бюллетеней лидирует правящая партия "Гражданский договор", но предварительно она набирает менее 50 % голосов. Это означает крах ее планов на единоличное формирование кабинета министров.

На втором месте с результатом в 23 % - оппозиционный блок "Сильная Армения". При этом подсчет голосов проходит в условиях тотального взаимного недоверия: обстановка накалилась после того, как Пашинян поспешил публично отпраздновать триумфальный успех.