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Итоги выборов в Армении: партия Пашиняна теряет конституционное большинство
В Армении подводят итоги парламентских выборов. По данным ЦИК, после обработки более 68 % бюллетеней лидирует правящая партия "Гражданский договор", но предварительно она набирает менее 50 % голосов. Это означает крах ее планов на единоличное формирование кабинета министров.
На втором месте с результатом в 23 % - оппозиционный блок "Сильная Армения". При этом подсчет голосов проходит в условиях тотального взаимного недоверия: обстановка накалилась после того, как Пашинян поспешил публично отпраздновать триумфальный успех.
Оппозиция называет его действия неконституционными и обвиняет в прямом давлении на избирком. Более того, лидер "Сильной Армении" Карапетян заявил, что власти умышленно временно заблокировали и приостановили публикацию результатов голосования.