США рассматривают возможность покупки архипелага Чагос

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США рассматривают возможность по выкупу архипелага Чагос, на котором находится британско-американская база Военно-воздушных сил (ВВС) Диего-Гарсия. Об этом пишет газета The Telegraph.

"Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос у Маврикия, что потенциально может сорвать планы Кира Стармера по передаче суверенитета над этой территорией", - сказано в материале.

Как стало известно изданию The Telegraph, американские чиновники подготовили предложение, чтобы обойти Великобританию и заключить собственное соглашение о взятии под контроль стратегически важной британско-американской военной базы. Это один из нескольких вариантов, разработанных администрацией Дональда Трампа в документе, призванном предложить альтернативы плану премьер-министра, который предусматривает передачу контроля над островами Маврикию. Уточняется, что поиск альтернативы плану Стармера не является приоритетной целью Вашингтона. В материале также сообщается, что Белый дом регулярно ведет переговоры с Даунинг-стрит об обеспечении безопасности базы.

Цена за острова Чагос пока не обсуждалась. Первоначально Великобритания планировала передать острова Маврикию, а затем заплатить около 35 млрд фунтов стерлингов ($46,7 млрд) за аренду военной базы на 99 лет.