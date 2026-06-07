Об истоках кризиса и потере влияния ООН смотрите в проекте "Понятная политика"

ООН на грани банкротства. Чем вызван кризис глобального управления, кто шантажирует главного "медиатора мира" и правда ли, что деньги - это только предлог?

Истоки кризиса и потеря влияния. Почему ООН так и не стала "мировым правительством" и предохранителем от кровавых войн? Расскажем в "Понятной политике" после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.