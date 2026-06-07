В Евросоюзе прогнозируют массовую безработицу

Согласно прогнозам Еврокомиссии, под прямой угрозой ликвидации оказались порядка 1,3 млн рабочих мест, прежде всего в автопроме и металлургии.

На этом фоне глава крупнейшей международной корпорации ABB Мортен Вирод обвинил брюссельских чиновников в утере чувства реальности и затягивании реформ. Он подчеркнул, что энергокризис лишает Европу остатков конкурентоспособности, и выразил надежду, что властям не потребуется доводить ситуацию до социального взрыва, чтобы наконец начать принимать экстренные решения.