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В Евросоюзе прогнозируют массовую безработицу
Автор:Редакция news.by
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке грозит Евросоюзу индустриальным коллапсом и катастрофической безработицей из-за запредельных цен на энергоносители.
Согласно прогнозам Еврокомиссии, под прямой угрозой ликвидации оказались порядка 1,3 млн рабочих мест, прежде всего в автопроме и металлургии.
На этом фоне глава крупнейшей международной корпорации ABB Мортен Вирод обвинил брюссельских чиновников в утере чувства реальности и затягивании реформ. Он подчеркнул, что энергокризис лишает Европу остатков конкурентоспособности, и выразил надежду, что властям не потребуется доводить ситуацию до социального взрыва, чтобы наконец начать принимать экстренные решения.