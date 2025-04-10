3.64 BYN
3.16 BYN
3.50 BYN
История через искусство. Жители Могилевской области стали частью концерта "Каждый третий"
Во Дворце Республики продолжается серия концертов "Каждый третий". 10 апреля его зрителями стали представители Могилевской области.
На протяжении всей недели проект вызывает эмоции. Это не сухие цифры - архивные фото и видео, музыка - передают трагедию и боль белорусского народа.
Зал не сдерживает слез с первых минут... А размещенные в холле дворца экспозиции помогают прочувствовать, что мы как потомки победителей вместе сохраняем их достижения.
10 апреля Дворец Республики стал центром притяжения могилевчан. Они ждали этого дня с нетерпением. Подготовлена интереснейшая глубокая и трогательная программа.
Уже с первых шагов во дворец организованы тематические выставки. Здесь можно увидеть артефакты, найденные современниками. Предметы обихода, гильзы, жетоны. Ажиотаж вызвала и дегустация самого ценного продукта тех лет - хлеба. Его рецептуру воссоздали столичные умельцы, по тому самому ГОСТУ войны.
Дань уважения тем, кто боролся за свободу, - это масштабный концерт-реквием. Эмоциональные образы и эффекты переносят зрителей в далекие сороковые. Об этом белорусам тяжело и больно вспоминать. Масштаб народной трагедии в самом названии - "Каждый третий".
Продолжительность концерта 80 минут. В зале люди разных поколений. Трагедия Великой Отечественной затронула каждую белорусскую семью, поэтому и программа концерта отзывается в душе как личная боль.