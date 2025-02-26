Изменения в Кодекс о культуре готовятся в Беларуси. Узнали, какие вопросы планируется урегулировать

Проект изменений в Кодекс о культуре готовится в Беларуси. Какие вопросы планируется урегулировать, рассказал министр культуры Руслан Чернецкий во время итогового заседания коллегии Министерства культуры, передает БЕЛТА.

"Наведение порядка в отрасли связано, прежде всего, с модернизацией правовой базы культуры. Мы завершим разработку изменений в Кодекс о культуре. В законопроекте урегулированы проблемные вопросы, связанные с деятельностью частных музеев, недобросовестных организаторов культурно-зрелищных мероприятий, охраны историко-культурного наследия. Установлены меры государственного контроля за производством и прокатом фильмов", - сказал Руслан Чернецкий.