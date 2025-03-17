Как создавался "Патетический дневник памяти" и где его можно посмотреть

Фото: Большой театр Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89a718c7-26b6-4a51-bd79-22a2ee8b36d1/conversions/f9e248e0-65e5-4c8f-af04-c08f3f15ea30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89a718c7-26b6-4a51-bd79-22a2ee8b36d1/conversions/f9e248e0-65e5-4c8f-af04-c08f3f15ea30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89a718c7-26b6-4a51-bd79-22a2ee8b36d1/conversions/f9e248e0-65e5-4c8f-af04-c08f3f15ea30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89a718c7-26b6-4a51-bd79-22a2ee8b36d1/conversions/f9e248e0-65e5-4c8f-af04-c08f3f15ea30-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Большой театр Беларуси

Генерального директора Большого театра Беларуси, обладательницу медали Франциска Скорины Екатерину Дулову можно смело назвать борцом за справедливость.

Под ее руководством был создан проект (реализован при поддержке фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства) "Патетический дневник памяти" - масштабный спектакль о Великой Отечественной войне.

Екатерина Дулова:

"Мы двигаемся к созданию большого национального оперного сочинения, которое бы говорило о нашей истории, о стране, о ее духовных ценностях. И на этом пути должны быть некие ступеньки. Например, как "Патетический дневник памяти".

Гендиректор рассказала, что глава Беларуси Александр Лукашенко вник в предлагаемую тему и поддержал проект, выделив грант. Получилась уникальная партитура, которую можно назвать даже антологией белорусской музыки 20-21 веков, потому что в спектакле звучит музыка Генриха Вагнера, Евгения Глебова, Игоря Лученка и других. Оформлена партитура была усилиям Олега Ходоско.

"Второе очень важное дело - это объяснить простым языком и эмоциями о тех событиях, которые разворачивались на белорусской земле. Хочется без навязчивой нравоучительности рассказать правду, прорваться через вражеские ухищрения с искажением истории", - сказала она.

Толчком к созданию из "Патетического дневника памяти" не просто спектакля, а проекта стали эмоции, услышанные Екатериной Дуловой, от одного из молодых людей, который, выходя из зала, сказал, что в Беларуси такого не могло быть. И те, кто пришли на белорусскую землю, не могли такого сделать.

Екатерина Дулова: "Поэтому мы стали разговаривать на эту тему, в том числе и с молодыми людьми, с теми, кто их обучает. Доносим, что все в проекте основывается на документах, хронике. Сегодня перед нами стоит задача более сложная и серьезная чем просто выдать факты. Мы должны убедить людей, что это правда".

Екатерина Дулова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77241974-841f-4b39-bc65-7c44f5e2c07e/conversions/f71b839c-db22-40ae-a0cc-cee9b7230d89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77241974-841f-4b39-bc65-7c44f5e2c07e/conversions/f71b839c-db22-40ae-a0cc-cee9b7230d89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77241974-841f-4b39-bc65-7c44f5e2c07e/conversions/f71b839c-db22-40ae-a0cc-cee9b7230d89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77241974-841f-4b39-bc65-7c44f5e2c07e/conversions/f71b839c-db22-40ae-a0cc-cee9b7230d89-xl-___webp_1920.webp 1920w Екатерина Дулова

Под напором разнообразной информации молодому человеку невольно можно растеряться. И помочь разобраться в истории может культура. "Наш запас музыкальной литературы, музыки, посвященной тем событиям, огромен. А это значит, что это было, потому что создавалось на каком-то фундаменте. И те эмоции, которые испытывали люди во время войны, мы стараемся уже сейчас передать через художественный ряд", - завершила гендиректор Большого театра.