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Кастинг на талант-шоу "Фактор.BY" в Бресте завершился

"Фактор.BY" продолжает свой тур в поиске талантов. Высокие ноты брали в Бресте. Город достойно показал себя для новых сезонов популярного проекта.

У большинства участников брестская прописка, до исполнения мечты - всего пару километров от дома. Связать свою жизнь с шоу-бизнесом пытаются как старшеклассники, так и ветераны труда. В ход идут народные танцы и рецепты кондитерских изделий. Фокус-группа фиксирует много новых лиц.

Прослушивание в Бресте завершилось. Далее команда талант-шоу едет в Пинск. Уже 18 июня в полдень стартует регистрация участников, анкету можно заполнить на сайте news.by или на месте. Кастинг состоится по адресу: Пинск, ул. Брестская, 72Б.

Разделы:

КультураМузыкаРегионы

Теги:

Фактор.by 6 сезонПинскБрест