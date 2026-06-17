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Кастинг на талант-шоу "Фактор.BY" в Бресте завершился
Автор:Редакция news.by
"Фактор.BY" продолжает свой тур в поиске талантов. Высокие ноты брали в Бресте. Город достойно показал себя для новых сезонов популярного проекта.
У большинства участников брестская прописка, до исполнения мечты - всего пару километров от дома. Связать свою жизнь с шоу-бизнесом пытаются как старшеклассники, так и ветераны труда. В ход идут народные танцы и рецепты кондитерских изделий. Фокус-группа фиксирует много новых лиц.
Прослушивание в Бресте завершилось. Далее команда талант-шоу едет в Пинск. Уже 18 июня в полдень стартует регистрация участников, анкету можно заполнить на сайте news.by или на месте. Кастинг состоится по адресу: Пинск, ул. Брестская, 72Б.