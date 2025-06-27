Колоритно и модно. Финал международного фестиваля "Свята льну" пройдет 28-29 июня в Минске

Фото: Александр Горбаш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bf7bc2-4854-4070-ab30-0e2e192b5454/conversions/351038ee-de2b-42d7-83dc-d8a0dd805242-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bf7bc2-4854-4070-ab30-0e2e192b5454/conversions/351038ee-de2b-42d7-83dc-d8a0dd805242-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bf7bc2-4854-4070-ab30-0e2e192b5454/conversions/351038ee-de2b-42d7-83dc-d8a0dd805242-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40bf7bc2-4854-4070-ab30-0e2e192b5454/conversions/351038ee-de2b-42d7-83dc-d8a0dd805242-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Александр Горбаш

Финал третьего международного фестиваля "Свята льну" пройдет 28-29 июня в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.

"Свята льну" уже третий год в июне захватывает пространство Верхнего города различными творениями из льна. Гости фестиваля уже знают: будет интересно, фантазийно и модно.

События финала начались уже в пятницу, 27 июня: для участников подготовили мастер-класс по созданию, развитию и продвижению бренда. Как рассказала директор компании "БелБрендАудит" Валентина Дынич, такие навыки необходимы как начинающим, так и уже состоявшимся дизайнерам, чтобы умело развиваться, преодолевать кризисы и быть по-настоящему успешными.

В этом году, как и в предыдущие, география участников обширна. Это Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Нигерия, Перу, Турция и другие страны. "Дизайнеры в рамках сборной коллекции либо отдельно будут показывать свои наработки. И хочется подчеркнуть, что все они так или иначе используют свои национальные мотивы. Это может быть шелк, тончайший хлопок, но при этом у них есть вышивка изо льна, которая выделяет их образы", - рассказала Валентина Дынич.

Фестиваль имеет несколько целей. Одна из них - сделать лен популярным во всех слоях общества не только в Беларуси, но и за рубежом. "Лен - это наши истоки, наша культурная ценность, и отказываться от нее было бы неправильно. Мне кажется, это понимание в обществе только растет. К тому же у нас есть возможность вывозить его на зарубежные рынки, причем в готовых изделиях, что всегда очень ценно. Но культуры разные, и если вывозить готовую продукцию, то мы должны учитывать, что носят другие и их культурные особенности", - отметила она.

Фестиваль действительно позволяет увидеть, как можно использовать лен в других странах. Особенно интересно будет увидеть коллекцию "Роскошь Востока", где лен вплетен по-настоящему роскошно.

Свою коллекцию представит объединение представителей национальных культур "Альянс". Его руководитель Алена Меледжаева рассказала, что в этом году они объединили усилия дизайнеров из Африки, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции. "Мы подготовили коллекции, которые совместят главный белорусский бренд - лен с тканями и этникой других стран", - отметила она.

Одним из таких дизайнеров стала Сохиба Гоибназарова из Узбекистана. Девушка рассказала, что ее коллекция полностью ручной работы. "Это был очень интересный опыт, потому что именно наша узбекская коллекция - в основном из шелка и хлопка в сочетании со льном, и это получилось очень гармонично", - отметила она. И добавила, что лен послужил для нее настоящим вдохновением, поэтому Сохиба Гоибназарова планирует попробовать работать с ним и в других коллекциях.

Наряды дизайнер ориентировала на повседневную жизнь: как ежедневные походы на работу, так и выход в ресторан или театр. "В ней нет ограничения по возрасту, коллекция предусмотрена для всех. И я уверена, что она понравится всем", - отметила она.