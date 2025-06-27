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Колоритно и модно. Финал международного фестиваля "Свята льну" пройдет 28-29 июня в Минске
Финал третьего международного фестиваля "Свята льну" пройдет 28-29 июня в белорусской столице, сообщает БЕЛТА.
"Свята льну" уже третий год в июне захватывает пространство Верхнего города различными творениями из льна. Гости фестиваля уже знают: будет интересно, фантазийно и модно.
События финала начались уже в пятницу, 27 июня: для участников подготовили мастер-класс по созданию, развитию и продвижению бренда. Как рассказала директор компании "БелБрендАудит" Валентина Дынич, такие навыки необходимы как начинающим, так и уже состоявшимся дизайнерам, чтобы умело развиваться, преодолевать кризисы и быть по-настоящему успешными.
В этом году, как и в предыдущие, география участников обширна. Это Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Нигерия, Перу, Турция и другие страны. "Дизайнеры в рамках сборной коллекции либо отдельно будут показывать свои наработки. И хочется подчеркнуть, что все они так или иначе используют свои национальные мотивы. Это может быть шелк, тончайший хлопок, но при этом у них есть вышивка изо льна, которая выделяет их образы", - рассказала Валентина Дынич.
Фестиваль имеет несколько целей. Одна из них - сделать лен популярным во всех слоях общества не только в Беларуси, но и за рубежом. "Лен - это наши истоки, наша культурная ценность, и отказываться от нее было бы неправильно. Мне кажется, это понимание в обществе только растет. К тому же у нас есть возможность вывозить его на зарубежные рынки, причем в готовых изделиях, что всегда очень ценно. Но культуры разные, и если вывозить готовую продукцию, то мы должны учитывать, что носят другие и их культурные особенности", - отметила она.
Фестиваль действительно позволяет увидеть, как можно использовать лен в других странах. Особенно интересно будет увидеть коллекцию "Роскошь Востока", где лен вплетен по-настоящему роскошно.
Свою коллекцию представит объединение представителей национальных культур "Альянс". Его руководитель Алена Меледжаева рассказала, что в этом году они объединили усилия дизайнеров из Африки, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции. "Мы подготовили коллекции, которые совместят главный белорусский бренд - лен с тканями и этникой других стран", - отметила она.
Одним из таких дизайнеров стала Сохиба Гоибназарова из Узбекистана. Девушка рассказала, что ее коллекция полностью ручной работы. "Это был очень интересный опыт, потому что именно наша узбекская коллекция - в основном из шелка и хлопка в сочетании со льном, и это получилось очень гармонично", - отметила она. И добавила, что лен послужил для нее настоящим вдохновением, поэтому Сохиба Гоибназарова планирует попробовать работать с ним и в других коллекциях.
Наряды дизайнер ориентировала на повседневную жизнь: как ежедневные походы на работу, так и выход в ресторан или театр. "В ней нет ограничения по возрасту, коллекция предусмотрена для всех. И я уверена, что она понравится всем", - отметила она.
Финал фестиваля начнется в субботу, 28 июня, в пространстве Верхнего города. Помимо ярких показов гостей праздника ждут тематические фотозоны, мастер-классы и развлекательная программа.