Команда талант-шоу "Фактор.BY" продолжает прослушивание в Пинске

Голоса Лунинецкого и Столинского районов стоят в очереди за исполнением мечты на "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+". Команда талант-шоу продолжает прослушивание в Пинске.

Фокус-группа обновилась. 18 июня держит ухо востро на талант суперфиналист "Х-Фактор Беларусь" Никита Белько.

Ради минуты славы мама в декрете, плотник-кочегар и продавец отпросились с работы на творческий обед, а пенсионеры отложили на потом покраску заборов и сбор ягод. Каждый пришел за преодолением страха и жизненной встряской.