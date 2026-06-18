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Команда талант-шоу "Фактор.BY" продолжает прослушивание в Пинске
Автор:Редакция news.by
Голоса Лунинецкого и Столинского районов стоят в очереди за исполнением мечты на "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+". Команда талант-шоу продолжает прослушивание в Пинске.
Фокус-группа обновилась. 18 июня держит ухо востро на талант суперфиналист "Х-Фактор Беларусь" Никита Белько.
Ради минуты славы мама в декрете, плотник-кочегар и продавец отпросились с работы на творческий обед, а пенсионеры отложили на потом покраску заборов и сбор ягод. Каждый пришел за преодолением страха и жизненной встряской.
У желающих попробовать свои силы остается 3 часа. Заполнить анкету можно прямо в караоке-клубе "Сальери" по улице Брестской.