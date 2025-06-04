Конкурс "Мельница моды - 2025" стартовал в Минске

В Минске стартовал 34-й Республиканский конкурс "Мельница моды - 2025". Традиционно фестиваль открыла номинация "Фото". На первом этапе на суд жюри было представлено 60 работ, 10 из которых прошли в финал.

География фестиваля охватила все регионы Беларуси. Лейтмотив фотопроекта этого года "Память вне времени".