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Конкурс "Мельница моды - 2025" стартовал в Минске
В Минске стартовал 34-й Республиканский конкурс "Мельница моды - 2025". Традиционно фестиваль открыла номинация "Фото". На первом этапе на суд жюри было представлено 60 работ, 10 из которых прошли в финал.
География фестиваля охватила все регионы Беларуси. Лейтмотив фотопроекта этого года "Память вне времени".
В фестивале-конкурсе принимают участие дизайнеры, фотографы, визажисты, модели в 4 номинациях: "Мастер моды", "Фото", "Школа моды", "Мастер стиля". Всего в финал прошло более 250 участников. Церемония награждения победителей состоится 5 июня на гала-представлении.