Концерты белорусско-российского молодежного оркестра прошли с овациями в Москве и Минске

Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр вновь звучит в союзных границах, два дня подряд артистов встречают овациями. 24 ноября состоялся концерт в Москве, а 25 ноября молодых виртуозов академической сцены встретили подмостки Белорусской государственной филармонии. Во главе оркестрового угла - маэстро Юрий Башмет.

Дирижер встал за пульт созданного им в 2008 году и вновь возрожденного в 2023 году симфонического оркестра с новой концертной программой. Впервые белорусская публика услышала музыкально-поэтическое сочинение "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского. В этот вечер произведение переложили не только в нотную тетрадь, Сергей Гармаш добавил слов в звучание.

Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске:

"У нас расширение географии выступлений Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра, мы хотим подключить другие города Беларуси и России. Данная тема обсуждалась на бюджетной группе, где необходимо выделять денежные средства. Я уверен, что хорошая молва и те прекрасные эмоции, которые зритель получает во время выступления, помогут нам реализовать данный проект в масштабах всего Союзного государства".

Юрий Башмет, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Молодежного белорусско-российского оркестра:

"Было немало репетиций, вчера уже прошел концерт. Это была ответственность москвичей перед белорусскими музыкантами, а сегодня наоборот. Это очень полезное дело, главное, что молодые музыканты подтверждают верность выбора своей профессии, т.е. они понимают, что свое детство потратили не зря".

"Юрий Абрамович очень сплачивает вокруг себя коллектив, это уникальный эффект одного человека на целый симфонический оркестр. Проходят как групповые, так и оркестровые репетиции, с нами занимаются педагоги, ассистент режиссера Фредди Кадена, поэтому мы разучивали и собственный материал, и учились совместности, чтобы все звучало, как единый организм", - отметила студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Алиса Губанова.

В руках молодых и великая классика - со сцены Большого зала Белгосфилармонии на бис сыграли и Пятую симфонию Чайковского.