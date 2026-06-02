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Вступительная кампания в Беларуси: стартовал второй этап централизованного тестирования
В Беларуси 2 июня прошел второй этап централизованного тестирования по предметам на выбор. Экзамены сдавали как выпускники школ этого года, так и прошлых лет. Какие дисциплины оказались самыми популярными, как организован контроль в аудиториях.
Централизованное тестирование по второму профильному предмету 2 июня сдавали более 33,5 тыс. человек. В списке дисциплин - математика, биология, иностранные языки и география. Самым востребованным стал английский (его выбрали более 18 тыс. абитуриентов). В топ-3 также вошли математика (10 тыс. участников) и биология (около 5 тыс. человек).
Всего по стране задействовано 40 пунктов проведения испытаний. К примеру, в БГТУ 2 июня принимали более тысячи человек. Для них подготовили 27 аудиторий.
Сергей Касперович, ректор БГТУ:
"БГТУ ожидает в этом году без малого 1800 абитуриентов, которые будут получать образование по 35 специальностям. 22 специальности уникальны. Подготовку ведем только мы, только Белорусский государственный технологический университет. Это специальности в области химической инженерии, химических технологий, нефтехимического синтеза, производства композиционных материалов, полимерных материалов".
По итогам проведенного ЦТ 4 человека не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям. Из аудиторий было удалено 12 абитуриентов.
Андрей Клыш, ответственный секретарь приемной комиссии БГТУ:
"Приносить в аудиторию, где проводится централизованное тестирование, категорически запрещено мобильные телефоны, различные умные гаджеты, смарт-браслеты, шпаргалки. То есть те источники информации, которые могут послужить данными и, соответственно, помочь в написании. За это можно удалить из аудитории. Следовательно, в аудитории не рекомендуется обмениваться вариантами, фотографироваться, выносить экзаменационные задания, помогать друг другу, пересаживаться".
Для всех участников тестирования созданы равные условия. За прозрачностью испытаний в каждом пункте следит выездная группа Комитета государственного контроля.
Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:
"Наша работа начинается непосредственно у входа в пункт проведения централизованных испытаний. Мы контролируем, каким образом осуществляется пропуск абитуриентов в пункт проведения централизованного тестирования. Далее мы смотрим определенную готовность пункта проведения централизованного тестирования".
Следующее вступительное испытание в Беларуси состоится 5 июня. Абитуриенты будут сдавать 1 из 4 предметов: обществоведение, химию, физику или историю Беларуси в контексте всемирной истории.
Для тех, кто не смог явиться в основные сроки по уважительной причине, предусмотрены резервные дни - 18, 20 и 22 июня. Сертификаты с результатами начнут выдавать с 1 июля. Они остаются действительными в течение двух лет.