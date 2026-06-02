Вступительная кампания в Беларуси: стартовал второй этап централизованного тестирования

В Беларуси 2 июня прошел второй этап централизованного тестирования по предметам на выбор. Экзамены сдавали как выпускники школ этого года, так и прошлых лет. Какие дисциплины оказались самыми популярными, как организован контроль в аудиториях.

Централизованное тестирование по второму профильному предмету 2 июня сдавали более 33,5 тыс. человек. В списке дисциплин - математика, биология, иностранные языки и география. Самым востребованным стал английский (его выбрали более 18 тыс. абитуриентов). В топ-3 также вошли математика (10 тыс. участников) и биология (около 5 тыс. человек).

Всего по стране задействовано 40 пунктов проведения испытаний. К примеру, в БГТУ 2 июня принимали более тысячи человек. Для них подготовили 27 аудиторий.

Сергей Касперович, ректор БГТУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd19fa83-b522-4643-997e-3b6e7e5e4b9a/conversions/dc16603f-b091-4aa2-91f6-4ddfd63e3696-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd19fa83-b522-4643-997e-3b6e7e5e4b9a/conversions/dc16603f-b091-4aa2-91f6-4ddfd63e3696-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd19fa83-b522-4643-997e-3b6e7e5e4b9a/conversions/dc16603f-b091-4aa2-91f6-4ddfd63e3696-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd19fa83-b522-4643-997e-3b6e7e5e4b9a/conversions/dc16603f-b091-4aa2-91f6-4ddfd63e3696-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Касперович, ректор БГТУ:

"БГТУ ожидает в этом году без малого 1800 абитуриентов, которые будут получать образование по 35 специальностям. 22 специальности уникальны. Подготовку ведем только мы, только Белорусский государственный технологический университет. Это специальности в области химической инженерии, химических технологий, нефтехимического синтеза, производства композиционных материалов, полимерных материалов".

студенты в аудитории news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d4a523-54a6-49de-a3e9-c395a2ec7fa8/conversions/5b630a3a-169e-4dbb-8deb-5e846c9d1b06-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d4a523-54a6-49de-a3e9-c395a2ec7fa8/conversions/5b630a3a-169e-4dbb-8deb-5e846c9d1b06-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d4a523-54a6-49de-a3e9-c395a2ec7fa8/conversions/5b630a3a-169e-4dbb-8deb-5e846c9d1b06-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66d4a523-54a6-49de-a3e9-c395a2ec7fa8/conversions/5b630a3a-169e-4dbb-8deb-5e846c9d1b06-xl-___webp_1920.webp 1920w

По итогам проведенного ЦТ 4 человека не смогли продолжить тестирование по медицинским показаниям. Из аудиторий было удалено 12 абитуриентов.

Андрей Клыш, ответственный секретарь приемной комиссии БГТУ:

"Приносить в аудиторию, где проводится централизованное тестирование, категорически запрещено мобильные телефоны, различные умные гаджеты, смарт-браслеты, шпаргалки. То есть те источники информации, которые могут послужить данными и, соответственно, помочь в написании. За это можно удалить из аудитории. Следовательно, в аудитории не рекомендуется обмениваться вариантами, фотографироваться, выносить экзаменационные задания, помогать друг другу, пересаживаться".

Для всех участников тестирования созданы равные условия. За прозрачностью испытаний в каждом пункте следит выездная группа Комитета государственного контроля.

Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cac2162-b503-43b8-a608-6e24b4069755/conversions/eff53d19-de42-4dfb-8089-cee1f85f2310-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cac2162-b503-43b8-a608-6e24b4069755/conversions/eff53d19-de42-4dfb-8089-cee1f85f2310-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cac2162-b503-43b8-a608-6e24b4069755/conversions/eff53d19-de42-4dfb-8089-cee1f85f2310-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cac2162-b503-43b8-a608-6e24b4069755/conversions/eff53d19-de42-4dfb-8089-cee1f85f2310-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Наша работа начинается непосредственно у входа в пункт проведения централизованных испытаний. Мы контролируем, каким образом осуществляется пропуск абитуриентов в пункт проведения централизованного тестирования. Далее мы смотрим определенную готовность пункта проведения централизованного тестирования".

Следующее вступительное испытание в Беларуси состоится 5 июня. Абитуриенты будут сдавать 1 из 4 предметов: обществоведение, химию, физику или историю Беларуси в контексте всемирной истории.